Ocon se prépare à un Grand Prix du Mexique ’différent’ et ’difficile’

Esteban Ocon était très déçu de son dernier week-end, où il n’a pas été au niveau espéré en matière de performance. Mais le pilote Haas F1 ne veut pas abandonner, et il a pour espoir de faire mieux dès ce week-end à Mexico.

Selon lui, l’enchainement de deux manches du championnat du monde est le moyen de vite rebondir après une course décevante, et il est heureux d’être sur le tracé mexicain, où la ferveur populaire est toujours impressionnante.

"C’est bien de courir rapidement après un week-end difficile, ce sera un défi différent, mais c’est un week-end spécial. L’ambiance dans le stade est folle, on a du soutien des fans mexicains et j’espère que l’on sera compétitifs" a déclaré Ocon.

"C’est difficile, pour la voiture et pour nous, mais surtout pour la voiture. Les freins n’ont pas le temps de refroidir, pour les pneus c’est dur car on a les réglages de Monaco mais les vitesses de Monaco."

Le Français reconnait que réussir son envol dimanche et éviter les embûches du premier tour sera crucial pour sa carrière : "C’est un départ difficile, surement le plus important de l’année. Si vous ratez votre lancement, vous allez perdre trois ou quatre places avant le premier virage."

"Et vous devez aussi vous positionner comme il faut. Vous pouvez être pris en sandwich, je n’ai jamais été touché mais certaines voitures ont été mises en pièce comme ça, j’ai eu de la chance mais c’est clairement le départ le plus important de l’année."

Interrogé sur la manière dont il envisage la fin de saison en tête du classement, Ocon est satisfait pour la Formule 1 et son public qu’il y ait trois candidats au titre : "C’est bien pour tout le monde d’avoir une lutte pour le titre qui va durer jusqu’à la fin."

"Quand ça finit plus tôt, les gens sont déçus qu’il n’y ait plus rien à jouer. C’est comme ça en MotoGP, le titre est joué. Ca n’enlève rien au fait que ce soit une très bonne saison mais il n’y a plus rien qui peut se passer."