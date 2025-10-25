Norris rassuré par les longs relais, Piastri pense avoir ’une bonne voiture’

McLaren F1 n’a pas semblé être la meilleure équipe lors de la première journée du Grand Prix du Mexique, mais la MCL39 semble très efficace sur les longs relais. Lando Norris, qui n’a roulé qu’en EL2, s’est placé quatrième de la séance.

Le pilote britannique a confirmé que c’est l’exercice du tour rapide qui pose problème, et non l’enchaînement de boucles sur le même train de pneu, la McLaren semblant bien traiter ses pneus.

"C’est juste l’équilibre de la voiture, elle est un peu instable" a déclaré Norris. "C’est la même chose que ces dernières semaines, nous avons du mal avec les tours rapides pour le moment. Nous travaillons dur. Nous essayons tout ce que nous pouvons, nous verrons bien ce que nous pouvons trouver."

Ce qui inquiète Norris, c’est d’être déjà à une certaine forme de limite en matière de rythme : "Je pense que nous sommes dans une position raisonnable, c’est certain. J’ai l’impression d’avoir pris de la vitesse, en fait. J’ai été assez surpris que mon premier tour soit plutôt bon et que le deuxième tour soit un bon pas en avant."

"J’ai eu l’impression d’avoir rapidement atteint la limite, mais cette limite nous a un peu freinés. Ce n’était pas une mauvaise journée. Normalement, nous sommes très bons le vendredi, puis tout le monde nous rattrape le samedi. Nous avons déjà un peu de retard, nous avons donc du travail à faire ce soir."

Oscar Piastri n’a fait que le 12e temps de la deuxième séance du jour, et il admet un manque de performance sur un tour : "Ça allait. Je pense que oui, le tour avec les pneus tendres et peu de carburant était assez moyen, donc je ne suis pas surpris du temps au tour."

"Nous avons essayé beaucoup de choses, nous allons passer en revue et voir ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, mais dans l’ensemble, je trouve que c’était raisonnable. Nous verrons ce que nous pouvons améliorer pour demain et nous essaierons de rendre les choses un peu plus cohérentes, c’est le plus important."

L’Australien pense toutefois avoir bien tiré les leçons du difficile week-end d’Austin : "Je pense que le week-end a été assez chaotique, donc nous avons trouvé beaucoup de choses, toutes insignifiantes prises séparément, mais qui, mises bout à bout, font la différence. Je pense donc que nous avons bien géré la semaine dernière."

Piastri est convaincu qu’un bon résultat est encore possible pour lui et son équipe : "Je pense que oui. Ça va être serré comme toujours, mais je pense que nous avons une bonne voiture sous la main."

Pato O’Ward a roulé à domicile devant ses fans, et le Mexicain a apprécié cette chance : "Tout au long de la semaine, les supporters ont été passionnés et bruyants, ce qui m’a permis de me sentir à nouveau chez moi. Je tiens à remercier l’équipe de m’avoir mis au volant."

"Nous avons terminé avec succès le programme prévu et j’ai beaucoup apprécié l’opportunité de soutenir Lando et Oscar dans leurs aspirations avec mon temps d’aujourd’hui. Je suis ravi de voir l’équipe terminer le week-end en force."