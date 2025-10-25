Ferrari ’meilleure que Red Bull’ et en lutte pour la victoire au Mexique ?

Charles Leclerc a connu une bonne première journée au Grand Prix du Mexique, avec une première place dans la première séance, et une deuxième position lors des EL2. Le pilote Ferrari est satisfait de ce début de week-end, même s’il reste méfiant.

Selon lui, Red bull et McLaren sont encore supérieures à la Scuderia et à ses propres performances, mais les bases posées pour ce week-end sont positives et il a pu rouler de manière satisfaisante.

"Vendredi a été une journée positive" a déclaré Leclerc. "Nous sommes toujours en retrait par rapport à Red Bull, en particulier avec peu de carburant, et McLaren, surtout avec beaucoup de carburant. Cela n’a rien de surprenant, nous nous attendions à ce qu’ils soient les équipes les plus fortes ici."

"Mais nous avons fait de bons tours. Je me sentais plutôt bien avec la voiture, donc nous devons partir de là demain et, avec un peu de chance, nous pourrons gagner un peu plus en performance."

Sur les longs relais, il pense que Lando Norris était impressionnant, mais que les écarts sont faibles : "Avec un réservoir plein, nous étions peut-être un peu meilleurs que Red Bull, mais McLaren était dans une autre catégorie, et de loin. Je ne sais pas exactement ce qui se passait là-bas."

"J’espère qu’ils roulaient avec peu de carburant, mais je n’en sais rien. Ils semblaient très performants. Pour l’instant, il ne semble pas réaliste pour nous de les affronter en course, mais nous allons essayer d’apporter des changements afin de nous rapprocher d’eux."

Lewis Hamilton était lui aussi dans le top 5 au terme de cette première journée, mais il en était le premier surpris après avoir été mal à l’aise au volant, subissant des difficultés à trouver de l’adhérence alors qu’il n’a disputé qu’une séance.

"Je suis surpris que nous soyons relativement proches, étant donné que cela ne semblait pas très prometteur" a déclaré le septuple champion du monde. "Chaque fois que nous venons ici, en raison de l’altitude, nous roulons tous avec un appui aérodynamique très élevé, mais cela semble moins important qu’à Monza."

"Donc on glisse en essayant de trouver de l’adhérence, mais il n’y en a pas. La voiture dérapait beaucoup. L’équilibre est très ouvert. J’ai beaucoup de travail à faire ce soir pour essayer de trouver un équilibre plus aérodynamique."

"Je ne veux certainement pas courir avec ce que nous avions aujourd’hui. L’équilibre sur les longs relais n’était pas catastrophique, mais nous devons simplement tirer davantage parti des pneus. Je sais que la voiture a plus de vitesse."

Antonio Fuoco était en effet dans la voiture du Britannique en EL1, et le pilote Ferrari en Hypercar, qui est aussi à l’oeuvre dans le simulateur, est satisfait de sa journée, et aux anges d’avoir eu cette opportunité.

"C’était très spécial d’avoir cette opportunité, je dois remercier l’équipe et toute la famille Ferrari. C’était une bonne séance, ça s’est déroulée de manière fluide, donc je suis très heureux" a déclaré Fuoco, qui a retrouvé son équipier de la F2, Charles Leclerc.

"C’était génial de partager ce moment avec Charles. On avait partagé des stands en 2017 et pouvoir partager cet événement aujourd’hui ensemble était bien. Il m’a donné des suggestions avant la séance, c’était très bien."

"L’objectif de la séance était d’avoir une référence avec le simulateur, pour comprendre les différences. C’était ma première sur ce circuit, j’ai eu un bon feeling. Il y a des endroits où nous pouvons progresser. Mais l’objectif n’était pas la performance, juste de collecter des données pour le simulateur et de profiter."