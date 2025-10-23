Button explique l’effondrement de Piastri et fait de Norris le favori pour le titre

Jenson Button s’est appuyé sur sa propre expérience dans la lutte pour un titre mondial de F1 pour expliquer les récentes difficultés d’Oscar Piastri. L’Australien a terminé cinquième à Austin, bien derrière ses rivaux pour le titre, Max Verstappen et Lando Norris.

Button avait battu son coéquipier chez Brawn GP, Rubens Barrichello, pour décrocher le titre en 2009, tout en résistant à la remontée de Sebastian Vettel. Après avoir remporté six des sept premières courses, Button n’avait plus gagné de la saison. De son propre aveu, il avait eu du mal à gérer la pression de la lutte pour le titre mondial de F1.

"Oui, c’est une situation très compliquée dans laquelle il se trouve. La voiture ne fonctionne pas comme il l’aurait espéré, ni comme elle fonctionnait en début d’année" a déclaré Button sur Sky Sports. "Elle était tellement performante, ils étaient imbattables."

"Maintenant, tu es un peu sur la défensive avec la voiture, et, personnellement, tu penses au championnat du monde. Donc tu te dis qu’il faut éviter de perdre des points sur certaines courses, ne pas faire d’erreurs, et c’est justement dans ces moments-là que les erreurs arrivent."

"Je dirais que j’ai été le premier à faire trop d’erreurs quand je me battais pour mon titre mondial à la fin, je me suis mis beaucoup trop de pression, et je ne l’ai pas très bien gérée. Mais j’espère qu’Oscar a appris des échecs des autres. Mark Webber le conseille, et il a traversé des périodes difficiles et qui l’aide à rester positif dans ce genre de situation."

Button estime que Piastri commence à douter de lui-même : "La voiture ne fonctionne évidemment pas pour lui, mais il n’a pas oublié comment piloter. Il doit se demander pourquoi il n’arrive plus à conduire cette voiture comme mon coéquipier ou comme avant."

"La pression monte quand les choses commencent à mal tourner, et tu peux alors te tromper un peu dans la direction à prendre pour les réglages. Il devient alors difficile de s’en sortir. Tout dépend des bonnes personnes que tu as autour de toi dans ces situations. Il a la tête sur les épaules, il est très intelligent, mais la pression est énorme."

"Au début, tu te dis ’je sais tout, comment ces gens pourraient m’aider ? C’est moi le pilote, celui qui se bat pour le championnat du monde.’ Mais ce n’est pas ça, c’est tout ce qui se passe en dehors de la voiture où tu peux encore progresser. C’est une pression qu’aucun pilote de course ne ressent avant de se battre pour un titre mondial en F1."

Avec la réduction de l’avance de Piastri à 14 points sur Norris, Button a remarqué une montée de confiance sur le pilote britannique, qui semble moins sous pression que dans la première partie de saison.

"Je pense que oui, Lando semble très positif sur les deux dernières courses. Il a confiance, et je pense que cela se traduira sur la voiture lors des prochaines épreuves. Je dirais que Lando est le favori pour le championnat, mais Max revient fort."

"Évidemment, l’incident à Singapour n’était pas bon, on ne veut jamais toucher son coéquipier dans une situation de course. Il semble confiant, et depuis le début du week-end, il a trois dixièmes d’avance sur Oscar, et cela s’est confirmé tout au long du week-end."

"S’il parvient à s’imposer ici, ce sera un gros gain de confiance pour la suite de la saison, et ce sera aussi plus difficile pour Oscar. Vous partez alors dans des directions complètement différentes."

"La confiance est du côté de Lando, et la négativité du côté d’Oscar, ce qu’on n’aurait jamais imaginé avec lui ! Mais ça arrive, nous restons humains. C’est le sport, mentalement, ce sport est extrêmement exigeant."