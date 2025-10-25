Trois pilotes et un vendredi ’positif’ pour Mercedes F1 au Mexique

Mercedes F1 est dans le bon groupe après la première journée d’essais libres du Grand Prix du Mexique. Andrea Kimi Antonelli était parmi les quatre top teams et espère continuer à progresser au fil du week-end pour aller chercher une bonne performance sur les longs relais.

L’Italien a bien roulé et pense avoir fait de bons tests en vue du week-end, ayant rarement réussi à signer une telle première journée d’essais cette saison.

"Ce fut un vendredi satisfaisant. C’est probablement l’un des meilleurs premiers jours sur piste que j’ai connus depuis longtemps. Je me suis immédiatement senti à l’aise dans la voiture et j’ai pu trouver mon rythme tout de suite" a déclaré Antonelli.

"Les EL1 se sont légèrement mieux déroulés que les EL2, nous avons essayé quelques modifications entre les deux séances. Certaines de ces modifications ont contribué à améliorer la voiture, d’autres nous ont peut-être un peu ralentis."

"Nous avons maintenant le temps d’analyser les données ce soir et de décider ce qu’il faut conserver et ce qu’il faut revoir avant les EL3. J’attends avec impatience demain et le reste du week-end. Notre rythme semble bon, que ce soit avec un réservoir plein ou à moitié plein, mais nous savons que la piste va continuer à s’améliorer."

"Il sera important d’évoluer en conséquence, tant au niveau de ma conduite que de la voiture. Nous ferons de notre mieux et espérons pouvoir passer deux autres journées positives ici à Mexico après notre course d’aujourd’hui."

De son côté, George Russell avait laissé son volant à Frederik Vesti en EL1, et il est allé profiter de la séance depuis les tribunes, caché par un masque de lutteur mexicain. Il révèle s’être amusé à suivre cela de près.

"Quand vous êtes pilotes de F1, vous ne pouvez pas regarder la Formule 1 ! C’était une chance de suivre ça de manière normale, je n’ai pas trop été reconnu et j’ai pris du plaisir !" a déclaré le Britannique.

"C’est serré, c’est un tracé court avec des temps en 1’16, 1’17, donc les écarts sont faibles. Sur un tour, ça allait, sur les longs relais Lando était rapide. Mais les qualifications sont très importantes et on va regarder vers cela demain pour voir ce qu’on peut faire. Mais on sera dans les huit premières voitures."

"Le dernier secteur est très sinueux et le circuit est court, donc le trafic sera compliqué à gérer en Q1 et en Q2. On ne peut pas prendre trop de marge car c’est serré. Si vous vous ratez en Q1 vous pouvez y passer deux trains de pneus, et si vous voulez deux trains de pneus en Q3 vous ne pouvez pas en gâcher. Donc ce sera délicat."

Frederik Vesti était dans la monoplace de Russell en EL1, et il est ravi de retrouver une voiture sur laquelle il travaille souvent, mais dans laquelle il n’a pas beaucoup roulé depuis le début de la saison.

"C’était bien de revenir dans la W16, j’ai passé des milliers d’heures dans le simulateur pour développer cette voiture avec l’équipe, et je l’avais juste pilotée à Bahreïn. C’était une séance solide, j’ai fait de bons tours. On veut toujours faire mieux et être en haut du classement, mais je suis sorti de la voiture en étant heureux du travail accompli" a déclaré le Danois.

"C’est très important, on ramène toutes ces connaissances dans le simulateur. C’est fou, on recrée ces F1 dans le monde virtuel et si quelque chose n’est pas parfait, rien ne fonctionne. On doit donc améliorer la corrélation."