Pirelli F1 poursuit son expérience sur les gommes au Grand Prix de Mexico

Le périple américain de la Formule 1 se poursuit avec un voyage vers le sud pour le Grand Prix de Mexico, une semaine après l’étape d’Austin.

Comme d’habitude, l’ambiance à l’intérieur de l’Autodromo Hermanos Rodriguez sera électrique grâce à l’exubérance des fans qui remplissent les tribunes de la spectaculaire section Foro Solo du stade, l’un des endroits les plus photogéniques du calendrier sur ce circuit qui se trouve à plus de deux mille mètres d’altitude, ce qui signifie que l’air raréfié a un effet significatif sur les performances des F1.

Comme ce fut le cas à Austin le week-end dernier, pour l’épreuve mexicaine, il y a à nouveau un écart important entre le composé le plus dur des trois et le composé médium. Alors que les composés médium et tendre sont respectivement les C4 et C5, comme en 2024, le composé dur sera désormais le C2. Pour le circuit de Mexico, ce composé est un choix extrêmement conservateur, avec un écart considérable en termes de temps au tour par rapport aux deux autres, tout en offrant moins d’adhérence.

L’année dernière, le tendre n’est entré en jeu que lors des qualifications, puis lors de la course, uniquement dans le but d’obtenir le point supplémentaire pour le tour le plus rapide en course, mais aujourd’hui, le scénario pourrait changer considérablement. L’avantage offert par les C4 et C5 pourrait en effet inciter les équipes à viser une course principalement disputée avec ces composés. Cependant, cela comporte le risque de devoir effectuer un deuxième arrêt au stand en raison de la dégradation. Ceux qui choisiront le C2 pourront gérer relativement facilement un relais plus long, en optant pour un seul arrêt avant le drapeau à damier, même si cela implique une baisse de performances.

L’utilisation des deux composés les plus tendres sera certainement évaluée avec soin lors des trois séances d’essais libres, au cours desquelles les équipes pourront effectuer de longs relais avec le plein de carburant et vérifier l’état des pneus. Historiquement, les niveaux de graining sont assez prononcés au Mexique, car l’air raréfié en altitude réduit la force d’appui aérodynamique que les voitures peuvent produire.

Sur une piste qui offre déjà peu d’adhérence en raison de son utilisation limitée, les pneus ont tendance à glisser, ce qui entraîne un grainage. Il sera également intéressant de voir si la plus grande résistance à ce phénomène offerte par les composés actuels permettra de le limiter et donc de profiter à ceux qui maîtrisent la gestion des pneus.