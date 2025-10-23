Bearman a ’hâte’ d’éloigner la menace d’une course de suspension

Oliver Bearman est menacé d’une course de suspension depuis le Grand Prix d’Italie, où son total sur le permis a atteint dix points, sur les 12 nécessaires à une suspension. Le pilote Haas F1 a encore une course à disputer ce week-end dans ces conditions.

C’est après le Grand Prix du Mexique, qui se déroule sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez ce week-end, que le Britannique verra deux points retirés, un an après en avoir pris deux lors de son remplacement de Kevin Magnussen à Interlagos en 2024.

"Ces dernières courses ont été difficiles à cet égard, mais cela ne signifie pas nécessairement que les résultats n’ont pas été au rendez-vous" a expliqué Bearman. "Ce n’est donc pas un gros problème, mais j’ai hâte de ne plus avoir cette cible dans le dos, espérons-le."

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait adouci son approche de la course pour éviter une suspension, Bearman se défend d’avoir déjà été trop nerveux, même s’il assume ceux de l’Angleterre, où il n’avait pas respecté un drapeau rouge : "Je n’ai jamais pensé que mon approche sur la piste était rigide."

"J’ai dix points, dont quatre que je méritais vraiment à Silverstone, mais ce n’est pas une question de course, c’est juste une question de stupidité. Et puis j’en ai obtenu quatre autres à Monaco, ce qui, à mon avis, peut aussi être discuté dans les deux sens. Ce n’est pas comme si j’avais éliminé des concurrents."

Et d’expliquer ce qu’il a appris depuis Silverstone et ce non-respect des drapeaux rouges, en précisant qu’il a tiré de nombreuses leçons, dont celle de ne pas tout sacrifier pour la performance : "Ce n’est pas nécessairement une seule chose, c’est juste apprendre les difficultés de la F1."

"Et cet exemple à Silverstone, c’est qu’on nous dit de pousser autant que possible à l’entrée des stands, car cela permet de gagner une seconde en course. Mais c’est juste une erreur stupide, et ce sont des erreurs stupides que je ne referai plus jamais."

"Je pense que c’était très stupide, mais j’ai commis beaucoup d’erreurs, et je ne m’en veux pas pour autant. Je comprends simplement que si l’on veut devenir le meilleur un jour, il faut commettre ces erreurs et les surmonter, et l’important est d’en tirer des leçons et de continuer à s’améliorer."