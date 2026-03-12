Alonso et Honda F1 : dix ans plus tard, l’histoire du ’GP2 engine’ lui donne raison

Les difficultés rencontrées par Honda avec son nouveau groupe propulseur en Formule 1 en 2026 ravivent un souvenir marquant de la carrière de Fernando Alonso. Le pilote Aston Martin estime aujourd’hui que la situation actuelle permet de mieux comprendre les critiques qu’il avait formulées à l’égard du motoriste japonais lors de leur première collaboration avec McLaren.

En 2015, lors du Grand Prix du Japon à Suzuka, Alonso avait lancé à la radio une phrase devenue célèbre en qualifiant le moteur Honda de "GP2 engine" (moteur de GP2), alors qu’il courait pour l’équipe britannique.

Dix ans plus tard, face aux problèmes rencontrés par le nouveau partenariat entre Aston Martin et Honda, l’Espagnol estime que certains jugements ont évolué.

"D’une certaine manière, dix ans plus tard, certaines choses que les gens pensaient de moi à l’époque ont peut-être changé, et peut-être qu’ils pensent aujourd’hui que j’avais raison il y a dix ans," a-t-il déclaré aujourd’hui en Chine.

"Pour moi, la plus grande surprise ces dernières années, c’est que l’on a eu l’impression que j’étais le seul à avoir critiqué Honda il y a dix ans. Mais chez McLaren, Stoffel Vandoorne, Jenson Button et moi-même disions tous la même chose : que le projet et le groupe propulseur n’étaient pas assez mûrs lorsque nous avons commencé. Mais tout le monde disait que c’était juste moi ! Et aujourd’hui, tout le monde semble comprendre cela."

Le double champion du monde reconnaît toutefois que certaines de ses déclarations étaient le fruit de la frustration du moment.

"Il y a deux ou trois ans encore, on avait l’impression que j’étais fou d’avoir critiqué cela il y a dix ans. Mais c’étaient simplement quelques frustrations exprimées à la radio."

"En tant que double champion du monde et pilote compétitif, je n’étais pas heureux de la situation. Devais-je être content et applaudir dans la voiture le travail réalisé ?"

Selon lui, le regard extérieur a désormais évolué.

"Maintenant que tout le monde voit cette situation de l’extérieur et voit aussi la situation actuelle, je pense qu’ils sont un peu plus compréhensifs avec nous et qu’ils comprennent mieux les problèmes."

Un début difficile pour Aston Martin et Honda

Le début de saison 2026 s’est en effet révélé compliqué pour Aston Martin. Lors de la manche d’ouverture à Melbourne, l’équipe a dû limiter le nombre de tours effectués par Alonso et son équipier Lance Stroll.

La cause : les vibrations extrêmes générées par le nouveau moteur Honda, ainsi qu’un manque de pièces de rechange. L’équipe ne disposait même pas d’une batterie de remplacement pour ses monoplaces. Malgré ces difficultés, Alonso insiste sur le fait que l’équipe travaille main dans la main avec Honda pour résoudre les problèmes.

"Évidemment, nous sommes maintenant engagés dans ce projet avec l’équipe. Ce n’est pas idéal au départ, mais c’est la première année de cette collaboration entre Aston Martin et Honda et nous devons traverser ce moment."

"Ce que je peux faire dans l’équipe, c’est simplement travailler encore plus dur et essayer d’aider Honda autant que possible. Nous pouvons aussi allouer certaines des ressources d’Aston Martin au moteur, au groupe propulseur, aux problèmes de vibrations ou encore aux questions de déploiement d’énergie."

Alonso souligne que la F1 moderne offre de nombreux outils pour analyser les performances.

"Aujourd’hui, nous sommes dans un monde très différent en Formule 1, avec toutes les données disponibles, le GPS, toutes les analyses que nous pouvons faire sur les autres équipes."

"Nous pouvons utiliser certaines de ces ressources pour aider Honda à se concentrer sur certains points et les soutenir sur d’autres aspects du groupe propulseur. Nous sommes une seule équipe."

"Le début est un peu chaotique, mais j’espère que cela ne durera pas trop longtemps. Cela dit, il n’y aura pas non plus de solution immédiate."

Suzuka arrive mais Aston Martin ne se fait pas d’illusions

Après le Grand Prix de Chine, le championnat se rendra justement à Suzuka, la course à domicile de Honda. Pourtant, Alonso doute que l’équipe soit déjà en mesure d’y courir normalement.

"Je ne sais pas vraiment," a-t-il admis. "Nous avons encore trop de problèmes et trop d’inconnues qui apparaissent jour après jour sans prévenir. On a l’impression que nous ne maîtrisons pas encore les problèmes, et c’est pour cela qu’il est difficile de prédire quand la situation s’améliorera."

"Nous avons des professionnels très compétents et des gens extrêmement talentueux dans l’équipe, donc j’espère qu’après quelques Grands Prix nous pourrons au moins avoir un week-end normal, c’est-à-dire faire des tours et terminer les séances."

En revanche, retrouver de la compétitivité prendra davantage de temps.

"Pour être compétitifs, cela prendra plus de temps, pour être honnête. Une fois que nous aurons réglé la fiabilité, nous serons probablement encore en retard en termes de puissance. Il y a donc deux étapes, disons, et j’espère que la première arrivera bientôt."

Aston Martin est aujourd’hui la seule équipe à utiliser le moteur Honda. Alonso souligne que les autres équipes ont pu accumuler beaucoup plus de roulage depuis les essais hivernaux.

"Si les autres ne sont pas encore parfaitement optimisés, imaginez-nous. Nous partons quasiment de zéro. Nous avons vraiment besoin de tours, de pouvoir rouler et de trouver la bonne fenêtre de fonctionnement de la voiture du côté du châssis."

Dans ce contexte, les ambitions pour le Grand Prix de Chine restent très modestes.

"Je serai heureux si nous quittons la Chine avec des essais libres plus ou moins normaux, des qualifications plus ou moins normales, en accumulant des tours, et peut-être en essayant de terminer la course dimanche si nous y sommes autorisés."

"Je suis prêt à aider autant que possible pour que ce week-end se passe un peu mieux."

Le pilote espagnol reconnaît que la situation n’a guère évolué depuis Melbourne.

"Pas vraiment différent, je dirais. La situation n’a malheureusement pas changé en quatre ou cinq jours depuis. Donc oui, je pense que ce sera encore un week-end difficile. Nous allons essayer de comprendre le plus de choses possible sur la voiture et peut-être limiter le roulage lors de certaines séances, parce que nous manquons de pièces."

