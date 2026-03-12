Une saison ’longue et difficile’ en vue pour McLaren F1 selon Norris

Après un lancement de sa saison compliqué en Australie, McLaren sait déjà qu’un important travail l’attend. Battue nettement par Mercedes à Melbourne, l’écurie de Woking doit trouver de la performance, bien entendu, mais aussi résoudre un problème récurrent qui handicape son rythme de course : le graining des pneus.

Au Grand Prix d’Australie, Lando Norris a franchi la ligne d’arrivée avec 51 secondes de retard sur le vainqueur George Russell, alors même que les deux monoplaces sont propulsées par l’unité de puissance Mercedes, considérée comme la référence actuelle du plateau.

Ce résultat illustre les difficultés rencontrées par McLaren en ce début de nouvelle ère réglementaire de la Formule 1. Les doubles champions du monde en titre ont reculé dans la hiérarchie, Mercedes et Ferrari semblant désormais mener la danse, tandis que McLaren et Red Bull se disputent le rôle de troisième force.

Derrière ce quatuor, l’écart avec les sept autres équipes du plateau apparaît déjà significatif.

Pour Norris, le déficit observé à Melbourne ne reflète toutefois pas totalement la vitesse réelle de la MCL40.

"Avec le trafic, les dépassements et tout ce genre de choses, ça change beaucoup de choses. Donc en termes de rythme pur, est-ce que nous sommes à 50 secondes ? Non," a expliqué le Britannique à Shanghai.

"Si j’avais eu une course propre comme George, cela aurait été mieux pour nous. Mais nous avons détruit les pneus après trois tours."

Le principal souci identifié par Norris reste le graining, un phénomène d’usure irrégulière de la gomme qui réduit fortement l’adhérence. Et le pilote britannique reconnaît que ce problème n’est pas nouveau chez McLaren.

"Nous avons nos problèmes de graining, comme nous en avons eu auparavant, et cela n’a pas changé d’une voiture à l’autre. Donc nous avons beaucoup de choses à comprendre. La bonne chose, c’est que nous avons un grand écart sur les voitures derrière nous, qui sont à peu près au niveau de Red Bull. Et la mauvaise chose, c’est que nous avons un grand écart avec les voitures devant."

"Cette première course a surtout montré que nous sommes très loin de là où nous devons être avec la voiture, et nous devons améliorer cela."

Norris ne se fait guère d’illusions sur la difficulté de la saison à venir. Selon lui, McLaren n’est pas en mesure pour l’instant de rivaliser avec les leaders.

"Pour nous, égaler ce niveau est impossible pour le moment. Nous devons travailler très dur pour comprendre les choses et apprendre autant que possible durant cette première partie de saison, car elle va conditionner le reste de l’année."

"Plus nous apprenons, plus nous comprenons, et meilleurs nous serons à la fin de la saison. Mais oui, cela ressemble à une saison longue et difficile."

Dans ce contexte, Norris se satisfait tout de même de sa cinquième place à Melbourne. Le pilote McLaren estime par ailleurs que Red Bull pourrait même avoir pris l’avantage sur son équipe dans la hiérarchie actuelle. Il s’appuie notamment sur la remontée spectaculaire de Max Verstappen durant la course.

"Je pense qu’il était assez clair que la Red Bull était beaucoup plus rapide, simplement parce que Max est parti dernier et a failli nous battre. Ce n’était pas la meilleure course en termes de rythme, mais nous avons eu quelques difficultés avec la voiture au début. Nous avons fait quelques ajustements et cela a clairement amélioré les choses."

"Voyons ce que nous pourrons faire ici en Chine."