Russell se lâche sur Ferrari, une équipe ’égoïste’ opposée à un changement sur les départs

Le début de la nouvelle ère moteur de la Formule 1 continue de révéler certaines zones grises du règlement technique. Après le premier Grand Prix de la saison en Australie, George Russell a pointé du doigt une équipe, Ferrari, qu’il juge "égoïste", accusée de bloquer une modification réglementaire concernant la gestion de l’énergie lors des départs.

Le pilote Mercedes s’est exprimé à Shanghai après un incident réglementaire qui a perturbé le premier tour de la course à Melbourne.

Parti en pole position, Russell s’est retrouvé deuxième au premier virage, dépassé par Charles Leclerc, auteur d’un départ fulgurant depuis la quatrième place sur la grille.

Russell explique que son rythme lors du premier tour a été affecté par une règle limitant la quantité d’énergie récupérable à chaque tour.

"Il y a eu une erreur qui a piégé beaucoup d’équipes, c’était la limite de récupération d’énergie lors du tour de formation – une règle très particulière," a expliqué le Britannique aux médias en Chine.

Selon lui, cette règle a pénalisé certains pilotes selon leur position sur la grille.

"À chaque tour, il y a une limite de récupération d’énergie. Les pilotes qui partaient dans la première moitié de la grille et qui étaient déjà au-delà de la ligne de chronométrage étaient déjà considérés comme étant dans ce tour."

Dans ce contexte, les procédures de départ ont eu un impact direct sur la gestion de la batterie.

"Donc quand vous faites votre départ du tour de formation, vous utilisez votre batterie, vous rechargez votre batterie, et cela compte dans cette limite de récupération."

Les pilotes situés plus loin sur la grille se sont retrouvés dans une situation différente.

"Les pilotes à l’arrière, quand ils ont fait leur départ lors du tour de formation, se sont ensuite élancés, ils ont franchi la ligne de départ-arrivée et cela se réinitialise parce qu’ils sont en réalité déjà dans le tour suivant."

Russell explique que les simulations et les essais n’avaient pas reproduit exactement la situation de course.

"Lors de nos essais de départ à Bahreïn, nous avons fait le lancement avant cette ligne et cela se réinitialisait."

Pour la première course, avec la configuration du circuit de Melbourne, la situation a donc été différente.

"Au départ de la course, je partais de la pole. J’ai accéléré, j’ai rechargé la batterie, mais cela a consommé environ 50 % de ma limite de récupération pour ce tour."

Résultat : sa capacité à récupérer de l’énergie s’est retrouvée limitée dès les premiers kilomètres.

"Donc quand je suis arrivé à mi-tour, je ne pouvais plus recharger la batterie. La FIA envisageait potentiellement d’ajuster cela."

Si Russell n’a pas cité explicitement l’équipe concernée, c’est bien Ferrari qui est visée. Les performances de Ferrari au départ à Melbourne ont attiré à nouveau l’attention. La Scuderia avait déjà montré des départs particulièrement efficaces lors des essais hivernaux, et l’avantage est apparu clairement lorsque les feux se sont éteints en Australie, permettant à Leclerc de prendre immédiatement la tête.

Russell affirme toutefois que certaines équipes ne souhaitent pas modifier la règle.

"Mais comme vous pouvez l’imaginer, certaines équipes qui ont ce moteur et qui faisaient de très bons départs ne voulaient pas de ce changement, ce qui est, je pense, un peu ridicule."

"Cela ne m’inquiète pas énormément, mais c’est clairement un défi."

Pour modifier le règlement, la FIA doit obtenir une supermajorité des équipes, ce qui n’est actuellement pas le cas. Russell reconnaît que le consensus nécessaire n’existe pas.

Selon lui, l’avantage observé sur certains départs ne provient d’ailleurs pas uniquement de cette règle.

"Encore une fois, vous pouvez probablement deviner quelle équipe est contre cela," a-t-il lancé.

"Je ne pense pas que leur avantage provienne de ce problème. Ils ont un autre type de turbo, plus petit. Maintenant que les équipes connaissent le problème, nous allons simplement nous adapter et le contourner."

"Cela crée simplement des complications inutiles pour quelque chose qui n’a pas vraiment besoin d’exister."

Le week-end de Melbourne a d’ailleurs montré que de nombreuses équipes avaient été surprises par cette limitation.

"La moitié de la grille s’est trompée à Melbourne. Nous allons nous adapter, nous savons maintenant ce à quoi nous devons faire attention."

"La FIA aurait préféré simplifier la situation. La FIA veut simplement nous faciliter la vie et supprimer cette limite de récupération d’énergie. Mais la politique propre à la Formule 1 entre une nouvelle fois en jeu."

"Mais comme c’est souvent le cas, certains ont une vision égoïste et veulent faire ce qui est le mieux pour eux-mêmes."

"Cela fait partie de la F1 et des défis de la F1. Nous allons gérer cela et les départs ici seront bien meilleurs."