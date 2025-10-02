Alerte ’chaleur’ déclenchée au GP de Singapour : ce que cela change pour les pilotes de F1

La Formule 1 a déclaré pour la première fois un risque de chaleur extrême pour le Grand Prix de Singapour, ce qui signifie que les pilotes doivent désormais prendre une décision cruciale : porter leurs gilets rafraîchissants pendant la course ou transporter un lest supplémentaire.

En réponse aux problèmes rencontrés par les pilotes lors du Grand Prix du Qatar en 2023, où les températures et l’humidité extrêmes ont contraint certains d’entre eux à recevoir des soins médicaux, la FIA a mis en place un système de gilets rafraîchissants.

L’idée était de rendre obligatoires pour cette saison les gilets, qui contiennent un liquide réfrigérant circulant dans une série de tubes, si les conditions météorologiques devaient dépasser 31 °C à un moment donné pendant la course.

Cependant, suite aux plaintes de certains pilotes concernant les complications liées à l’installation des tubes dans l’espace restreint du cockpit, un changement de plan a été décidé.

Au lieu de rendre les gilets rafraîchissants obligatoires, la FIA a accepté, pour 2025 uniquement, que si un risque de chaleur est déclaré, l’utilisation des gilets rafraîchissants soit volontaire.

Toutefois, des concessions ont été ajoutées au règlement, ce qui signifie que les pilotes qui choisissent d’utiliser le gilet pendant la course ne seront pas pénalisés par un poids supplémentaire.

Les règles stipulent qu’en cas de risque de chaleur, tous les composants du système de refroidissement doivent être installés dans les voitures et être en état de fonctionnement.

Cependant, les pilotes ont la possibilité de ne pas porter le gilet s’ils trouvent les tuyaux trop inconfortables.

"Dans ce cas, tous les autres composants du système de refroidissement du pilote, y compris tout moyen de refroidissement, doivent être installés. De plus, la différence de masse entre l’équipement personnel normalement utilisé par le pilote et tout élément de l’équipement personnel du pilote faisant partie du système doit être compensée par l’installation d’un lest de 0,5 kg dans le cockpit."

L’alerte chaleur ayant désormais été déclarée, elle restera en vigueur pendant le reste du week-end à Singapour, ce qui signifie que les pilotes devront décider dimanche de la marche à suivre.

Si certains pilotes ne sont pas fans du système de refroidissement, d’autres ont réussi à faire fonctionner leur dispositif et estiment qu’il leur a été bénéfique lors des courses sous forte chaleur.

Chez Mercedes F1 en tout cas, on est prêt ! George Russell avait fait une première discrète avec un gilet de refroidissement en course lors du Grand Prix de Bahreïn cette année, et a estimé que cela avait fait une grande différence pour son confort dans la voiture.

"J’ai vraiment senti la différence lorsque j’ai activé le refroidissement. Je pense qu’au début de la course, l’eau à environ 16 °C circulait autour de mon corps, ce qui est très agréable lorsque vous êtes dans un cockpit où la température dépasse les 50 °C."

"Bien sûr, il y a toujours matière à amélioration. Mais pour l’équipe, elle avait travaillé très dur et avait tellement confiance dans le fonctionnement du système que j’ai voulu tenter le coup. Jusqu’à présent, tout va bien."