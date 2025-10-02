Nielsen définit ses priorités chez Alpine F1 après un mois d’analyses

Steve Nielsen, le nouveau directeur général d’Alpine F1 nommé par Flavio Briatore pour la gestion de l’équipe, a donné sa priorité absolue, un mois après avoir retrouvé l’écurie d’Enstone.

Nielsen connait bien la maison ! Il a passé beaucoup de temps au sein de l’équipe au début des années 2000 avant de la quitter, et il revient aujourd’hui pour diriger l’écurie en partenariat avec Briatore.

Il a été nommé pour remplacer Oliver Oakes, qui a démissionné de son poste de directeur de l’équipe au lendemain du Grand Prix de Miami, sans toutefois prendre le titre officiel de directeur d’équipe. Il n’en est que le directeur général selon le choix de Flavio Briatore.

Il revient à Enstone à un moment charnière alors que l’écurie passe d’une équipe d’usine à une équipe cliente pour les toutes nouvelles règles de la F1 en 2026.

Le constructeur automobile français Renault a décidé d’arrêter son programme moteur à l’aube de la nouvelle règlementation, ce qui fait qu’Alpine F1 sera équipée de moteurs Mercedes la saison prochaine.

"Nous disposons d’excellentes installations, mais la F1 que nous avons mise sur la piste ne reflète pas les efforts des personnes qui travaillent ici, ni les installations dont nous disposons," a déclaré Nielsen lorsqu’on lui a demandé son bilan après un mois d’analyses de la situation.

"Ma priorité absolue est de m’assurer qu’Enstone produise la meilleure Formule 1 possible."

"Il faut garder un œil sur l’avenir. Il faut sacrifier le succès à court terme et investir dans l’avenir, et c’est ce que nous faisons actuellement."

"Je suis convaincu que l’on en apprend davantage sur les gens lorsque les choses vont mal que lorsque tout va bien, car on voit alors de quoi ils sont vraiment capables."

"Il y a des gens qui sont prêts à se donner à fond, à trouver un regain d’énergie et à continuer à se battre."

Nielsen a rejoint Alpine F1 le mois dernier, après avoir récemment travaillé pour la FOM (Formula One Management), suite à un bref passage à la FIA. Auparavant, il a travaillé chez Williams, Toro Rosso et Caterham, après avoir été directeur sportif chez Renault à partir de la fin des années 1990, notamment lors des deux campagnes victorieuses de Fernando Alonso en 2005 et 2006. Et avant même l’époque Benetton / Renault, il avait également travaillé chez Lotus, Arrows et Tyrrell au cours d’une carrière en F1 qui remonte à 1986.

Alors ce retour à Enstone l’a forcément marqué. Et il explique pourquoi il a voulu reprendre un rôle au sein d’une équipe.

"Je ne pensais plus connaître beaucoup de monde ici (à Enstone), mais c’est un mélange de familiarité et de nouveauté."

"C’est un moment très excitant pour moi d’être de retour. C’est un privilège d’être de retour. C’est chez moi. La plus grande partie de ma vie professionnelle s’est déroulée ici ; mes plus grands succès, je suppose, ont été ici. Et revenir, à ce stade avancé de ma carrière, est un véritable privilège."

"Au cours des huit dernières années, je n’ai pas fait partie d’une équipe de course mais j’étais en F1."

"J’ai passé de très bons moments en F1, mais les hauts et les bas liés à la compétition me manquaient, et c’est finalement pour cette raison que j’ai décidé de revenir, de revenir chez moi, si vous voulez, parce que la compétition me manquait. C’est donc merveilleux d’être de retour."