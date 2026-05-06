L’Arabie saoudite met la pression pour revenir au calendrier F1 en fin d’année

L’Arabie saoudite refuse de tirer un trait définitif sur la Formule 1 en 2026 malgré l’annulation du Grand Prix de Djeddah cette saison, sur fond de tensions liées au conflit avec l’Iran.

La Formule 1 elle-même n’abandonne pas cette idée et reste déterminée à tenter de reconstituer son calendrier initial de 24 Grands Prix cette année. Une position désormais réaffirmée publiquement par les autorités saoudiennes.

Djeddah souhaiterait s’intercaler entre les courses du Qatar et Abu Dhabi, ce qui ferait une série de 4 courses consécutives dont une à Las Vegas. Abu Dhabi glisserait donc au 13 décembre et Djeddah se positionnerait au 6 décembre. A noter que cela reporterait aussi le gala de remise des prix de la FIA, prévu le 11 décembre... à Shanghai, en Chine !

Déjà très épuisant pour le personnel de la F1, passer de 3 à 4 Grands Pris de suite serait considéré comme faire le pas de trop selon bon nombre de réactions recueillies dans le paddock à Miami quand cette hypothèse a été présentée.

Mais l’Arabie saoudite soutient désormais très fortement le sport et de nombreuses équipes. La diplomatie doit donc être de miste.

Présent à Paris lors de la présentation du parcours du Dakar 2027, le prince Khalid Bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal a directement évoqué le contexte géopolitique actuel et affirmé que son pays reste sûr pour l’organisation de courses.

"Il est impossible d’être ici aujourd’hui et d’ignorer le moment que nous traversons et les événements qui se sont produits dans la région," a-t-il déclaré.

"Des événements qui ont soulevé des questions, mais qui ont aussi apporté des réponses."

Le président de la fédération automobile saoudienne a tenu à rassurer sur la situation du pays.

"Il a été démontré que l’Arabie saoudite est stable, que notre système est solide, que nos frontières sont sécurisées, et que notre priorité reste exactement là où elle doit être : continuer à protéger notre population et contribuer à favoriser la stabilité dans la région."

Il a également insisté sur le fait que le Royaume était pleinement prêt à accueillir la Formule 1 avant l’annulation de l’épreuve de Djeddah.

"Nous l’avons clairement vu ces dernières semaines," a poursuivi le prince Khalid.

"Nous étions prêts à accueillir la Formule 1 à Djeddah, comme nous l’avons été pour tout autre événement prévu sur notre territoire. Entièrement prêts."

"La décision de ne pas disputer la course a été prise par la Formule 1 et la FIA, et nous la respectons, mais notre volonté n’a pas changé," a-t-il affirmé.

"Si quoi que ce soit, cette situation a renforcé notre engagement, non seulement à organiser des événements, mais aussi envers ce que représente le sport."

Enfin, le responsable saoudien a voulu souligner que la vie et les activités sportives se poursuivent normalement dans le pays.

"La vie continue dans le Royaume d’Arabie saoudite, et le sport aussi," a-t-il conclu.

"Les fans continuent de remplir les stades à travers le pays semaine après semaine. Et ils le font parce qu’ils se sentent en sécurité et parce que le sport reste une partie intégrante de la vie quotidienne dans le Royaume."