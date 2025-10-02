Red Bull ne s’attend pas à revivre le cauchemar hongrois à Singapour

L’équipe Red Bull Racing joue gros ce week-end : si la RB21 se montre performante à Singapour, un circuit nécessitant bien plus d’appuis aérodynamiques que Monza et Bakou, Max Verstappen pourrait bien venir troubler le duel Lando Norris - Oscar Piastri pour le titre mondial.

Et pour réjouir les fans du Néerlandais, l’équipe se dit déjà convaincue que le cauchemar de la Hongrie, le dernier circuit à fort appui, ne se reproduira pas lors du Grand Prix de F1 ce week-end.

Max Verstappen a remporté les Grands Prix d’Italie et d’Azerbaïdjan depuis la pole position, avec des écarts conséquents en course mais cela ne préjuge en rien de la compétitivité attendue sur le circuit de Marina Bay.

De plus les conditions chaudes et humides exercent également une pression supplémentaire sur les pneus. McLaren, en particulier, a tendance à exceller dans ces conditions, ce qui signifie que Singapour sera un test crucial pour savoir si Verstappen est vraiment de retour dans la course au titre.

Le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, est en tout cas plus optimiste qu’il y a deux mois.

"Je pense qu’il est juste de dire que nous avons amélioré un peu les performances de la voiture pour les gros appuis après Budapest, malgré les problèmes que nous avons rencontrés là-bas."

"Je ne pense pas que Singapour sera une répétition de Budapest, donc je suis plus confiant qu’à l’époque. Est-ce que cela suffira pour lutter pour la victoire ? Honnêtement, c’est impossible à dire. Mais ce ne sera pas comme à Budapest."

Verstappen avait terminé neuvième après que Red Bull ait opté pour une stratégie défavorable à deux arrêts, terminant à plus de 72 secondes du vainqueur de la course, Lando Norris.

"Quand on va à Singapour, on modifie un peu ses équations," ajoute Mekies.

"On conserve les virages à faible vitesse, mais on passe à un appui aérodynamique maximal. Nous avons eu beaucoup de difficultés à Budapest, et même avant Budapest."

"De plus, la piste est beaucoup plus chaude, et nous savons à quel point nous sommes sensibles à cet aspect, mais nous ne sommes pas les seuls, c’est le cas pour presque toutes les F1."

"Mais nous avons compris beaucoup de choses depuis la Hongrie, apporté de nouvelles pièces et cela devrait donc bien mieux se passer."

Verstappen se rend en tout cas à Singapour en quête de victoire sur le seul circuit du calendrier actuel où il n’a jamais atteint la plus haute marche du podium.

Red Bull a traditionnellement peiné face à la chaleur et au manque d’adhérence de Marina Bay, mais ses victoires consécutives depuis les pole positions à Bakou et Monza ont ravivé les chances au championnat du Néerlandais selon Ralf Schumacher, consultant pour Sky Allemagne.

"Ce sera un point de repère : comment la voiture se comporte-t-elle face aux températures élevées et au manque d’adhérence de Singapour. S’il est également en compétition pour la victoire là-bas, ce à quoi je ne m’attends pas… j’avais déjà tort auparavant."

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a confié que "ce n’est malheureusement pas le circuit préféré de nos voitures, et comme nous avons remporté toutes les courses en 2023, sauf Singapour, nous y avons subi un léger traumatisme. Mais Max est de nouveau pleinement motivé et cela vaut plus que n’importe quelle nouvelle pièce."

"Avec ses débuts en GT3 au Nürburgring, il a battu tous les experts, qui ne pilotent ces voitures que sur ce circuit toute l’année. Sous la pluie, il était dix à quinze secondes plus rapide que tout le monde, et son départ a été sensationnel. C’est un coup de boost !"

"Il continue de progresser et est loin d’avoir atteint son apogée. Il a réalisé ce dernier exploit. Il remporte des victoires avec une aisance naturelle. Il devient plus calme, mais pas plus lent, et techniquement, il ne fait que progresser."