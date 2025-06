Une alerte météo ’très importante’ envoyée par les autorités au GP d’Autriche

La région de Spielberg, en Autriche, a été frappée par une alerte météo « très importante » à l’approche du Grand Prix de ce week-end sur le Red Bull Ring.

Les prévisions météo avant le week-end annonçaient un temps clair et chaud avec un risque d’averses dans la nuit de samedi à samedi. Cependant, ce jeudi, lors de la journée presse qui a démarré (à suivre en intégralité sur Nextgen-Auto), la séance média de Liam Lawson a été interrompue par une alerte météo émise par les autorités.

En vigueur de 14 h à minuit, le message avertissait : "Risque de vents forts pouvant atteindre 100 km/h, inondations locales, chutes d’arbres, grêle et foudre."

"Évitez les parcs et les zones forestières, ainsi que les berges des rivières, et sécurisez tous les objets non fixés comme les tentes et les parasols sur les terrains de camping. Surveillez l’évolution de la météo locale et préparez-vous à des changements de temps soudains. Les personnes doivent se mettre à l’abri."

Le message a été transmis par le Centre d’alerte et d’alarme de l’État de Styrie à tout le paddock de la F1 mais aussi aux fans déjà présents en nombre et qui sont pour beaucoup logés dans les campings environnants.

Il y a désormais un risque de pluie impactant la fin de la deuxième séance d’essais libres de vendredi, même si samedi et dimanche devraient être secs.

La FIA a également publié un document qui stipule : "En raison des conditions météorologiques difficiles prévues, toutes les équipes sont autorisées à fermer les portes de leur garage."