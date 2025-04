Wolff : Russell a pris la relève d’Hamilton mieux que je n’aurais pu l’espérer

Toto Wolff estime que George Russell entre dans son apogée en F1, alors que des négociations concernant un nouveau contrat sont sur le point d’avoir lieu et d’aboutir "avant l’été".

Russell est devenu le leader naturel de l’équipe chez Mercedes F1 pour 2025 après le départ de Lewis Hamilton, remplacé par le jeune protégé de Wolff, Kimi Antonelli.

Sur les cinq premières courses de 2025, Russell a signé trois podiums, dont une belle course pour terminer deuxième à Bahreïn devant Lando Norris, tout en luttant contre de multiples pannes de systèmes embarqués sur sa W16.

Le contrat du Britannique expire à la fin de la saison 2025, et l’équipe pourrait avoir l’opportunité de recruter Max Verstappen si ce dernier choisissait de quitter Red Bull.

Si Wolff parvenait à convaincre Verstappen de quitter Milton Keynes pour Brackley, Russell serait probablement le pilote qui lui laisserait sa place, mais Wolff insiste sur le fait qu’il est satisfait des performances de Russell après avoir réalisé son meilleur début de saison en F1.

"Ce qui est intéressant, c’est que Lewis a toujours été le pilote le plus expérimenté, le pilote senior chez nous," commente Wolff.

"Avec George, qui n’a jamais été écrasé par Lewis, soudain il est à son apogée, ou au début de son apogée."

"Il est clairement le pilote le plus expérimenté de l’équipe – celui qui est performant, qui a le sens des responsabilités, qui a le bon discours, et il a pris la relève de Lewis mieux que je n’aurais pu l’espérer."

"Pour l’instant, avec George et Kimi, il n’y a aucun doute que nous avons un très bon duo à l’avenir. Il n’y a aucun stress, George joue au plus haut niveau, comme nous l’espérions et l’attendions."

"Il est performant, cela ne fait aucun doute, et on ne peut pas exiger grand-chose de plus de lui."

Mais si Verstappen se mettait à disposition de Mercedes F1 ? Comme l’a dit Wolff, qui n’a pas fermé la porte, "pour le moment, ce n’est pas le cas", mais cela promettrait quelques intenses moments de réflexion !

Certains consultants du paddock pensent que les derniers signes de Wolff laissent penser qu’il est désormais moins intéressé par Verstappen, compte tenu de la rapidité et de l’harmonie du duo Russell-Antonelli.

Wolff rassure même le Britannique : il devrait signer un nouveau contrat "très bientôt".

"Il a déjà un contrat. Il ne reste plus qu’à se mettre d’accord sur les derniers détails du nouveau si on devait prolonger ensemble."

Et quand les rumeurs pourront-elles cesser définitivement ?

"Avant l’été je pense," conclut Wolff.