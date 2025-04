Tost : Verstappen gagnerait avec un tracteur, Piastri est plus fort que Norris

Un ancien directeur d’écurie de Formule 1 de longue date mise sur Oscar Piastri pour conserver la tête du championnat jusqu’à la fin de 2025.

Il a été demandé à Franz Tost, l’ancien directeur de Toro Rosso aujourd’hui devenue Racing Bulls, dont la carrière en F1 remonte à l’époque où il soutenait Ralf Schumacher chez Williams, de nommer ses choix de rêve pour une hypothétique écurie Tost en F1.

"Je choisirais toujours Max (Verstappen). Et parmi les autres, Oscar Piastri."

"Max Verstappen gagnerait même avec un tracteur ! Par exemple, l’année dernière, Max a effectué un essai avec une Ferrari GT. Il a immédiatement devancé les autres de deux secondes. Max a un sens de la vitesse, une vision incroyable, un contrôle de la voiture incroyable et une sensation incroyable avec une voiture, quelle qu’elle soit."

"Il s’entendrait donc immédiatement avec n’importe quelle Formule 1. Bien sûr, il peaufinera ensuite la voiture pour l’adapter au mieux à son style de pilotage."

"Max est un pilote exceptionnel. D’abord, sa vitesse naturelle est supérieure à celle des autres. Ensuite, il est tellement fort mentalement qu’il peut exploiter son talent surnaturel au moment décisif. C’est ce qui le rend si exceptionnel."

Pour sa troisième saison de F1 seulement, Piastri, 24 ans, calme et serein, a ravi la tête du championnat à son coéquipier chez McLaren, Lando Norris, à Djeddah – même si beaucoup considèrent que Norris, mentalement plus faible en ce moment, conserve l’avantage en vitesse.

Quant à savoir si Verstappen peut les rattraper et remporter un cinquième titre mondial consécutif cette année, Tost a déclaré : "Red Bull va présenter une évolution majeure à Imola pour améliorer significativement la voiture. Espérons que cela fonctionne pour eux."

Mais si cela ne fonctionne pas, McLaren se retrouvera avec la tâche délicate de gérer une bataille Piastri-Norris pour le plus grand bonheur de la Formule 1.

"Fondamentalement, McLaren a un problème de luxe. Ils ont la meilleure voiture, deux très bons pilotes, et leur seul objectif est de remporter le championnat des constructeurs. Ils vont donc opposer les deux pilotes jusqu’à un certain point. Et je pense que Piastri l’emportera."

"Il a une vitesse de base incroyable, tout comme Norris, mais il est mentalement bien plus fort que Norris. Par conséquent, Piastri a de grandes chances de remporter le championnat cette année."

Leclerc doit prendre le dessus sur Hamilton

Tost a également indiqué qu’il suivait de près un autre duel passionnant entre les coéquipiers en 2025 : le nouveau venu chez Ferrari, Lewis Hamilton, 40 ans, contre son coéquipier bien plus jeune mais solidement établi, Charles Leclerc.

"Leclerc doit encore gagner en régularité. Une autre chose est sûre : s’il veut gagner des courses et le championnat du monde, il doit battre Hamilton."

"Car, sans dénigrer Hamilton, Leclerc connaît l’équipe, et la différence d’âge joue également en sa faveur. Si Hamilton remporte le duel, Leclerc aura perdu une partie de son prestige. Il en va de même pour Norris s’il perd contre Piastri chez McLaren."

Hamilton peine actuellement à s’adapter à une Ferrari après des années chez Mercedes, mais Tost voit la pression peser sur les épaules de Leclerc.

Quand on lui demande si Hamilton peut se permettre de perdre contre son coéquipier, Tost répond : "On ne peut jamais perdre ! Mais la différence d’âge est très importante. C’est pour ça que Leclerc doit gagner et il est sur la voie pour le faire."

"L’exemple d’Hamilton démontre la complexité de la Formule 1. Surtout parce que tout est une question de centièmes de seconde qui peuvent faire la différence."

"Et ces centièmes peuvent vite s’accumuler, comme nous l’avons vu au Grand Prix d’Arabie saoudite ; lors des essais libres, Hamilton perdait des dixièmes sur Leclerc dans chaque secteur."