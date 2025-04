Russell : Avoir des contrats si longs en F1, c’est anormal !

George Russell répète que le marché des pilotes de F1 a toujours un aspect « anormal », avec autant de pilotes sous contrat à long terme.

Le Britannique avait déjà confié en Arabie saoudite qu’il ne s’inquiétait pas de ne pas avoir encore de contrat pour la saison 2026, estimant que le fait que tant de pilotes signaient des contrats si longs n’étaient pas "normal".

"Si vous avez un contrat avec une équipe, mais que l’équipe veut vous lâcher, elle trouve toujours un moyen de vous faire partir," disait-il pour se justifier.

Mais Russell a depuis admis qu’il comprendrait que Toto Wolff signe Max Verstappen chez Mercedes F1 s’il pouvait l’avoir. Pour l’instant, il ne veut pas s’inquiéter.

"Lorsque Lewis était là, ils n’ont jamais discuté du contrat avant juin - juillet," confie Russell à The Athletic.

"C’était toujours l’été, et le plus anormal, comme je l’ai dit, c’est probablement le nombre de pilotes qui signent si tôt et des contrats si longs."

"J’ai l’impression que beaucoup de pilotes qui se focalisent autant sur leur avenir manquent peut-être de confiance en eux et ressentent le besoin de sécurité."

"Le fait est que si vous avez un contrat et que vous n’êtes pas performant, l’équipe trouve toujours le moyen de se débarrasser de vous. La performance est notre seule valeur. Et si vous êtes performant, le reste se règle tout seul."

"Quand les gens ne sont pas satisfaits, ils veulent du changement, alors on verra l’année prochaine. Je pense que l’été sera intéressant."