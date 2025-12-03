Mercedes F1 a été ’ravie’ de voir Red Bull regretter les propos sur Antonelli

Mercedes F1 a salué la déclaration de Red Bull clarifiant son point de vue sur la conduite d’Andrea Kimi Antonelli après que celui-ci a été la cible d’insultes en ligne à la suite du Grand Prix du Qatar.

Antonelli a reçu des messages injurieux après que Gianpiero Lambiase, ingénieur de course de Max Verstappen, et Helmut Marko, consultant de Red Bull, ont affirmé que le rookie avait délibérément laissé Lando Norris le dépasser pendant la course.

Red Bull a publié lundi un communiqué affirmant que ces allégations étaient fausses. Marko a ensuite retiré ses propos. Simone Resta, directeur technique adjoint de Mercedes, a déclaré qu’il était frustré de voir les insultes dirigées contre Antonelli et a ajouté que l’équipe saluait la clarification de Red Bull.

"Nous prenons très au sérieux le harcèlement en ligne" a déclaré Resta. "Avec l’équipe de communication, nous travaillons beaucoup sur les outils et la plateforme afin de créer un espace sûr où les fans peuvent interagir avec l’équipe."

"En plus de cela, nous avons été ravis de voir lundi la déclaration de Red Bull, qui exprimait clairement sa position. Nous avons vraiment apprécié cette prise de position" poursuit-il, même si l’on peut regretter une prise de parole timide face à l’enjeu.

L’ingénieur a déclaré qu’Antonelli était sorti de la piste en raison d’une combinaison de turbulences provenant de la voiture de Carlos Sainz qui le précédait et du fait qu’il attaquait fort sur des pneus plus usés que ceux de Norris.

"Il conduisait à la limite. Il effectuait un relais plus long que Norris derrière lui. Il essayait également de rattraper Sainz devant lui. Il entrait dans la zone DRS et était donc très proche de Sainz."

"Et comme je l’ai déjà dit, il perdait beaucoup de charge aérodynamique à cause de l’effet de sillage. Il essayait donc d’attaquer, mais il essayait aussi de se défendre. Il était à la limite. Il y a eu un coup sec et il a perdu juste assez pour céder sa place à Norris."