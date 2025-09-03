Wolff était soulagé de ’ne pas avoir’ à prendre la plus difficile des décisions

Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, réfute l’idée que Lewis Hamilton ait perdu son niveau technique et de pilotage en quittant l’équipe et en rejoignant Ferrari cette année, malgré une saison difficile pour le septuple champion du monde.

Selon l’Autrichien, même si Hamilton vieillit, il est impossible qu’il perde toutes ses capacités et, à la manière d’un Fernando Alonso, il a les moyens de compenser la baisse de certains de ses talents.

"On ne perd pas ses capacités du jour au lendemain" a déclaré Wolff. "Un pilote ou un sportif peut compenser une baisse de performance dans certains domaines par une surperformance dans d’autres."

"Disons que votre expérience peut compenser une vitesse peut-être moindre sur un seul tour. J’ai vu Alonso, il a toujours su compenser. Je pense donc que Lewis, avec une voiture qui lui donne confiance et qui lui offre un bon retour d’information, peut encore être très performant."

Wolff n’est pas étonné que Hamilton ne soit pas à son aise au volant d’une voiture à effet de sol car c’était déjà le cas chez Mercedes : "Il a également éprouvé ces émotions avec nous. Je pense qu’il a aussi connu des moments difficiles, où il avait l’impression que la stratégie jouait contre lui."

"On commence à mieux comprendre une personne, comment elle fonctionne, et avec lui, je le connais si bien que je sais comment ça se passe. Parfois, j’avais juste besoin de le prendre dans mes bras immédiatement ou de lui laisser une demi-heure pour se calmer, et ensuite les choses revenaient en quelque sorte à la normale."

Il est également possible que le fait de ne pas encore être à l’aise totalement dans son nouvel environnement puisse jouer contre Hamilton : "Quand vous êtes en famille, vous pouvez crier et hurler, et tout le monde comprendra pourquoi."

"Quand vous êtes dans un nouvel environnement, vous ne connaissez pas bien les autres, mais vous avez quand même envie de crier et de hurler. La dynamique est donc inconnue. Ce n’est pas mieux ou pire, c’est simplement inconnu, et cela rend certainement les choses moins faciles."

Mais Wolff ne croit pas que Hamilton regrette sa décision : "Toutes les raisons qui l’ont poussé à rejoindre Ferrari sont toujours valables aujourd’hui. Il avait besoin d’un changement d’environnement, et nous avions besoin d’un changement d’environnement.

"Nous n’étions pas aussi compétitifs que nous l’aurions souhaité. Ferrari semblait plus prometteur. Tous les pilotes de course rêvent de courir pour Ferrari. De toute façon, il aime la couleur rouge. L’accord qui était sur la table était très intéressant."

"Ces raisons sont toujours valables aujourd’hui. Maintenant, il affronte l’un des meilleurs pilotes, parmi les plus jeunes, qui fait partie de l’équipe depuis longtemps, avec une voiture qui se conduit de manière totalement différente de la nôtre."

Mercedes pourrait avoir gagné au change en récupérant Andrea Kimi Antonelli, mais Wolff explique pourquoi la décision n’a pas été prise par le constructeur de se séparer de Hamilton, le management attendant le départ du Britannique pour le remplacer par le jeune pilote.

"Nous étions prêts à prendre un risque. Mais on ne peut pas dire à Lewis Hamilton ’on arrête là’. Alors, il l’a fait. Et c’est ainsi que cela devait se passer. Et c’est la trajectoire que nous suivons aujourd’hui."