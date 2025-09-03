Lawson émet des doutes quant à son avenir dans la filière Red Bull
Alors que Tsunoda ne veut pas s’inquiéter pour le moment
Liam Lawson a émis des doutes quant à son avenir en F1, admettant qu’il n’est désormais "pas si évident" que son ambition de devenir champion du monde se réalise chez Red Bull.
L’hiver dernier, Lawson a été promu chez Red Bull comme équipier de Max Verstappen pour la saison 2025, après le départ de Sergio Perez.
L’ascension du Néo-Zélandais s’est produite après seulement 11 courses, réparties entre les saisons 2023 et 2024, au sein de l’écurie Racing Bulls.
Le passage de Lawson chez Red Bull s’est avéré désastreux. Red Bull a annoncé quelques jours après la deuxième course de la saison, à Shanghai, que Lawson avait été rétrogradé chez Racing Bulls, Yuki Tsunoda devenant le troisième équipier différent de Verstappen en l’espace de quatre courses à partir du GP du Japon.
Alors qu’Isack Hadjar brille et a décroché la troisième place du Grand Prix des Pays-Bas le week-end dernier, Lawson a laissé entendre que son avenir pourrait être ailleurs s’il veut un jour réaliser son rêve de remporter le titre.
"C’est difficile. Autant je voulais devenir pilote Red Bull Racing – c’est ce que j’ai fait en devenant junior Red Bull – autant mon rêve depuis l’âge de cinq ans est d’être champion du monde, de gagner en Formule 1 et d’atteindre le sommet."
"Et c’est plus ou moins là que réside mon rêve, mon objectif : devenir le meilleur. C’est ce vers quoi nous travaillons tous. Et ce n’est plus aussi clair que je le pensais."
"Donc, à refaire, il y a probablement des choses que l’on peut faire différemment. On apprend toujours des choses après coup, on regarde toujours en arrière et, avec le recul, on se rend compte qu’il y a toujours des choses que l’on peut améliorer."
Interrogé sur la situation de Tsunoda, Lawson a expliqué que le pilote japonais avait eu plus de temps pour s’adapter à la vie chez Red Bull qu’il n’en a eu.
"C’est délicat. Parce que lorsque j’y repense, j’ai vécu deux courses [chez Red Bull], sur deux circuits que je n’avais jamais vus."
"Avec le recul, j’ai peut-être été naïf de penser qu’on me donnerait le temps de m’adapter, car je pense que c’était vraiment l’approche adoptée au départ."
"C’est vraiment difficile. J’éprouve une profonde sympathie pour un pilote qui rencontre des difficultés dans ce baquet, car c’est un sport très, très exigeant et ce n’est jamais agréable de voir quelqu’un en difficulté dans un tel environnement."
"Mais c’est difficile pour moi de m’identifier, car je n’ai même pas pu rouler sur un circuit où j’avais déjà piloté avec la Red Bull."
De son côté, Yuki Tsunoda a évoqué son avenir chez Red Bull et a insisté sur son souhait de rester au sein de l’équipe la saison prochaine, tout en étant conscient de la pression croissante exercée par Helmut Marko.
Mais, comme Lawson, pense-t-il déjà à un plan B ?
"Je laisse cela à mon manager. Je me concentre uniquement sur moi et mes performances."
"Ma priorité est de rester chez Red Bull et d’être le plus performant possible. C’est mon seul objectif. Donc, oui, ce n’est pas mon rôle de chercher partout. Mon travail est de rouler vite et de marquer des points, et c’est tout ce sur quoi je travaille."
"Mon management fera son travail, et je suis sûr que ma performance l’aidera de toute façon."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Red Bull
- Comment Verstappen a étonné Red Bull au premier tour du GP des Pays-Bas
- Lawson émet des doutes quant à son avenir dans la filière Red Bull
- Verstappen considère aussi Ferrari comme option pour 2027
- Hadjar aurait-il eu le droit d’attaquer Verstappen devant lui ?
- Hadjar se rapproche du baquet Red Bull, Marko salue ’le nouveau Prost’
Racing Bulls
- Lawson émet des doutes quant à son avenir dans la filière Red Bull
- La FFSA félicite Hadjar, son ancien pilote, pour son premier podium
- Lawson répond aux dures critiques de Sainz après Zandvoort
- Pourquoi Hadjar ’ne peut pas dire non’ à un baquet chez Red Bull Racing
- Hadjar se rapproche du baquet Red Bull, Marko salue ’le nouveau Prost’