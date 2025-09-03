34 points, ce n’est pas assez pour jouer la prudence pour Piastri

La victoire pleine d’autorité d’Oscar Piastri au Grand Prix des Pays-Bas lui a donné un peu d’air dans la course au titre, avec 34 points d’avance sur son coéquipier chez McLaren, Lando Norris, et seulement neuf courses à disputer.

Depuis la pole, l’Australien a mené chaque tour, signé le meilleur tour et semblait en parfaite maîtrise. Norris l’a talonné en deuxième position jusqu’à ce qu’une fuite d’huile le force à abandonner, offrant à Piastri une fin de course plus sereine malgré la dernière voiture de sécurité dont Max Verstappen a tenté de profiter.

Ce succès a suscité de rares commentaires de la part de Mark Webber, manager de Piastri et ancien vainqueur en F1, qui accorde rarement des interviews.

"Magnifique. Il a tellement bien piloté. Je ne fais pas ce genre d’interviews d’habitude après course. Mais c’était une excellente journée pour lui. Daniel (Ricciardo), Jack (Brabham) et AJ (Alan Jones) ont déjà gagné ici en tant qu’Australiens, et maintenant Oscar."

"Avoir tous ces succès si tôt dans sa carrière, c’est tout à son honneur. Il a fourni un travail énorme, a exécuté ses performances à merveille, et l’équipe a fait du très bon travail."

"Je suis content. On a beaucoup blagué tous les deux. Mais il est à mon niveau maintenant en termes de victoires (9 chacun), et j’en suis très, très, très heureux."

"Je suis absolument ravi de ses progrès. Il a beaucoup travaillé pour en arriver là et se battre pour son premier titre."

Webber, cependant, a mis en garde contre toute célébration prématurée.

"Il nous reste encore beaucoup de courses, donc tout peut arriver."

"Je serai heureux de pouvoir rayer le premier titre de la liste des choses à accomplir, mais il faut être prudent et marquer des points quand on peut. Il en a aussi perdu quelques-uns cette saison."

"J’espère qu’il va continuer sur sa lancée. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et des surprises certainement. On a des courses comme le Brésil, où il pleut. Nous avons Singapour et l’Azerbaïdjan, deux circuits urbains où tout peut arriver."

"Alors, bien sûr, comme on dit, on préfère marquer des points que ne pas en marquer. Mais Zandvoort était un grand jour pour lui. Il méritait la victoire. Il faut marquer des points quand on peut. Il a raté quelques occasions cette année, mais c’était hors de son contrôle."

Piastri lui-même a insisté sur le fait qu’il ne jouerait pas le prudence encore, même s’il pourrait terminer deuxième derrière Norris cinq fois de suite et rester devant.

"Évidemment, c’était incroyablement malheureux pour Lando à la fin. Mais j’avais l’impression de contrôler la situation et j’ai juste utilisé le rythme quand il le fallait. Je ne dirais pas que c’est une marge très confortable. Comme on l’a vu, un seul abandon peut changer la donne très, très vite. On est encore si loin de la fin de l’année, l’écart n’est pas confortable pour la jouer safe."