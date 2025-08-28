Williams F1 veut ’rester dans la lutte’ mais sait que la fin de saison ’ne sera pas facile’

Williams F1 connait un deuxième tiers de saison difficile, après une entame de championnat qui avait impressionné. L’équipe continue d’inscrire des points de manière sporadique, mais sa cinquième place est menacée par ses rivales.

Cependant, Alex Albon n’est pas inquiet et affiche des ambitions renouvelées après la pause estivale. Le pilote thaïlandais admet que la situation n’est pas idéale, mais il veut enregistrer un maximum de bons résultats.

"Nous revenons reposés et prêts à terminer la saison en beauté. Nous reprenons avec un doublé de courses qui commence à Zandvoort, un circuit toujours agréable à piloter et sur lequel nous avons connu le succès par le passé. Nous savons que le reste de la saison ne sera pas facile, mais nous allons tout faire pour tirer le meilleur parti de ce week-end" a déclaré Albon.

Carlos Sainz veut quant à lui continuer à progresser et se sentir de plus en plus à l’aise chez Williams : "Je suis impatient de reprendre la compétition après la pause estivale, et Zandvoort est un circuit agréable pour faire son retour, avec ses virages inclinés et son tracé fluide."

"Après cette pause, je suis prêt à aborder la deuxième partie de l’année avec une énergie renouvelée et à me concentrer sur la réalisation de week-ends solides afin de tirer le maximum de performances de la voiture et de rester dans la lutte pour la cinquième place du championnat ! Vamos !"