350 km/h à Monaco, 400 km/h à Monza : la FIA va agir sur les F1 de 2026

Le directeur de Mercedes F1, Toto Wolff, a récemment révélé que les monoplaces 2026 pourraient atteindre 400 km/h avec leurs nouveaux moteurs hybrides et l’aérodynamique active à la trainée réduite qui sont prévues.

Pour 2026, les systèmes électriques des monoplaces seront renforcés à 350 kW, soit presque le triple des 120 kW de 2025, pour une puissance d’environ 475 chevaux. Combinée à la puissance générée par le moteur thermique, d’environ 540 à 580 ch, la puissance des monoplaces pourrait dépasser largement les 1000 ch.

Si rien n’est fait, on pourrait voir des F1 à la sortie du tunnel de Monaco atteindre environ 350 km/h ! Impensable évidemment en termes de sécurité !

C’est pourquoi la FIA limitera la puissance des F1 dans le cadre d’une série de règles de sécurité strictes.

Chacune des 11 équipes de la saison prochaine a été informée d’un tableau indiquant la portion de chaque circuit pouvant théoriquement être parcourue à plein régime.

Pour deux Grands Prix, Monaco et Singapour, la FIA prévoit d’introduire des modes de puissance réduite afin de maîtriser la vitesse.

Ce mode, appelé « Rev1 », permettra aux pilotes de disposer d’une puissance réduite, en mode standard comme en mode override (ou push to pass). Sur chacun des circuits restants, les pilotes pourront utiliser la pleine puissance à leur guise.

Le règlement ne s’arrêtera pas là : des limites sont également imposées à la quantité d’énergie stockable dans la batterie par tour. Pour éviter les baisses de puissance « anormales », la FIA imposera des coupures progressives d’énergie en ligne droite, avec des limites de charge et de décharge différentes selon le circuit, et même entre les essais libres, les qualifications et la course.

Sur les 22 des 24 autres circuits, un total de 9 mégajoules (MJ) d’énergie peut être capté pendant les essais, les qualifications et en mode override. Le mode standard sera limité à 8,5 MJ en course, afin de créer la différence nécessaire avec le mode override qui sera à 9 MJ.

Cela inclut des circuits tels que Spa, Suzuka, Miami et le nouveau circuit de Madrid.

Une échelle mobile d’énergie disponible suit ensuite, en fonction de la vitesse du circuit : à Djeddah, l’énergie est réduite à 8,5 MJ pendant les essais libres, à 6,5 MJ en qualifications, puis à 8,0 MJ en course.

À Monza, cette énergie devrait encore baisser, passant à 6,0 MJ en qualifications, ce qui devrait éviter de voir des F1 à 400 km/h car les pneus ne résisteraient pas à une telle vitesse.

Sur les circuits comme Melbourne, Djeddah, Silverstone, Spa, Monza, Bakou et Las Vegas, la réduction de puissance du moteur thermique sera limitée afin de réduire le risque de ralentissement soudain d’une voiture dans la ligne droite principale, faute d’énergie électrique.

Par ailleurs, le mode override ne sera autorisé qu’à un seul endroit par tour, à l’instar du DRS, qui est supprimé grâce à l’introduction de l’aérodynamique active, qui modifiera la forme de l’aileron arrière pour réduire la traînée. Cependant, ces « zones de mode override » ne correspondront pas exactement aux zones actuelles du DRS.

Nikolas Tombazis, directeur monoplace de la FIA, a également confirmé un nouveau dispositif « ADUO » (Additional Development and Upgrade Opportunities), similaire à l’équilibre des performances en endurance. À intervalles réguliers de quelques courses, les constructeurs en retard bénéficieront de concessions, telles que des temps de banc supplémentaires ou une reconfiguration moteur, pour les aider à combler leur retard.

Il a déclaré que l’objectif était d’éviter un nouveau scénario de 2014 où un seul motoriste dominerait. Mais le règlement reste strict. Les équipes bénéficieront même d’un allègement du plafond de dépenses si des pannes moteur excessives risquent de provoquer des baisses sur leurs budgets de développement.