Ferrari révèle enfin ce qui s’est passé sur la F1 de Leclerc en Hongrie

Ferrari a dévoilé les conclusions de son enquête sur la mystérieuse baisse de performance de Charles Leclerc lors du Grand Prix de Hongrie, excluant officiellement toute casse sur sa voiture.

Leclerc semblait maîtriser la situation en début de course, parti en pole position et capable de contenir la McLaren d’Oscar Piastri lors des deux premiers relais.

Mais son après-midi a déraillé après son dernier arrêt au stand : son rythme a chuté brutalement, le faisant rétrograder hors du podium, à la quatrième place.

Ni le Monégasque ni son équipe Ferrari n’ont fourni d’explication immédiate à ce qui s’était passé, le directeur de l’équipe, Fred Vasseur, se déclarant perplexe quant à la tournure des événements.

"L’équilibre n’était pas au rendez-vous. Honnêtement, jusqu’à présent, nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé. Nous devons vérifier si quelque chose est cassé côté châssis ou autre. À un moment donné, j’ai cru que nous ne terminerions jamais la course," avait-il déclaré.

Leclerc soupçonnait que le problème était davantage lié au châssis qu’à un problème moteur, Ferrari attendant le retour de la voiture à Maranello avant d’approfondir la question.

Ce travail est désormais terminé, compte tenu des restrictions imposées par la pause estivale, Ferrari a conclu que la voiture n’avait subi aucune casse et que les problèmes de Leclerc lors de ce dernier relais étaient très probablement dus à des modifications apportées à sa voiture lors de son dernier arrêt au stand.

Il semblerait que cela soit lié à une augmentation de la pression des pneus appliquée par Ferrari pour le dernier train de pneus de Leclerc, ainsi qu’à une modification de charge sur l’aileron avant.

Un porte-parole de Ferrari a confirmé que la combinaison de ces modifications avait eu un effet négatif sur le comportement de la voiture, l’équilibre s’étant modifié de manière inattendue.

Si l’origine de ces modifications lors de l’arrêt au stand n’a pas été expliquée en détail, elles ont très certainement été motivées par le besoin de Ferrari de protéger sa planche sous la monoplace contre une usure excessive, un problème auquel elle a dû faire face toute la saison.

L’augmentation de la pression des pneus permet de surélever légèrement la voiture, évitant ainsi que la planche ne heurte trop le sol. Cependant, l’inconvénient est que la surface de contact avec la piste est réduite, ce qui a des conséquences sur le rythme, l’équilibre et la température des pneus.

Charles Leclerc devrait certainement nous en dire plus aujourd’hui lors de la journée médias du Grand Prix des Pays-Bas, à suivre en direct depuis le paddock toute l’après-midi sur Nextgen-Auto.com