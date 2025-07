Williams F1 marque 4 points malgré ’une course mal gérée’

Williams F1 a réussi à inscrire quatre points à domicile, ce qui est inespéré après des courses difficiles. James Vowles, Team Principal de l’équipe, a tenu à saluer le podium de Nico Hülkenberg avant d’aborder la course de son équipe en Grande-Bretagne.

"Tout d’abord, félicitations à Sauber et à Nico ! Un résultat extraordinaire à Silverstone, amplement mérité dans ces conditions difficiles" a déclaré Vowles. "Nous ne nous attendions pas à ce que la pluie dure aussi longtemps. La voiture était plutôt réglée pour une course sèche, et ça se voyait. Dans les conditions qui ont régné en pneus intermédiaires, et même sur le sec, nous étions médiocres."

"Nous avons été dépassés par Aston Martin et sommes descendus dans le classement, mais en fin de course, Alex était en pleine forme et a pu remonter, ce qui montre l’évolution de notre performance. Nous n’avons pas bien géré avec lui le deuxième passage aux stands pour les intermédiaires, ce qui nous a coûté de nombreuses secondes."

Malheureusement, Carlos Sainz n’a pas pu trouver le chemin du top 10 après un accrochage avec Charles Leclerc : "Carlos, lui, a tout fait correctement, mais il a perdu le contrôle lorsqu’une Ferrari est partie en tête-à-queue devant lui et a dû l’éviter."

"C’est un bilan difficile ; nous espérions marquer plus de points. Maintenant, direction Spa, où une mise à jour arrive qui devrait nous donner un avantage et nous aider à revenir dans cette bataille très serrée au milieu de peloton."

"Spa, comme Silverstone, a toujours été favorable à notre voiture, alors tâchons de revenir en force. Nous avons le rythme pour marquer des points partout d’ici la fin de l’année."