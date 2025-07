Albon : Verstappen perdrait de sa performance s’il allait chez Mercedes F1

Alex Albon s’attend à ce que l’avantage de Max Verstappen sur ses coéquipiers diminue s’il quitte Red Bull.

Alors que Christian Horner vient d’être évincé avec effet immédiat, Verstappen pourrait en conséquence rester ou au contraire s’en aller. Les deux scénarios restent ouverts et crédibles à cette heure.

Verstappen a été fortement lié à un transfert chez Mercedes F1, avec un Grand Prix de Grande-Bretagne dominé par ces spéculations, non démenties par l’intéressé, alors que son manager, Toto Wolff et George Russell ont confirmé des discussions.

Verstappen a refusé de donner plus de détails sur sa situation actuelle mais au cas où il devrait changer d’équipe, Albon estime qu’il aurait plus de mal à dominer son équipier.

"En F1, il est facile pour tout le monde de tomber dans le piège du : ’Tous les pilotes sont au même niveau tout le temps, et il n’y a pas de différence entre une voiture et une autre’."

"Et je pense que pour la même raison que tant de pilotes peinent à rivaliser avec Max, si on changeait de voiture et qu’on le plaçait dans une autre voiture, il serait toujours très rapide, ne vous méprenez pas."

"Mais je ne pense pas qu’on verrait les mêmes écarts qu’il creuse aujourd’hui avec ses coéquipiers. Il a tellement taillée la Red Bull pour son pilotage lors des différentes ères réglementaires. Cela ne serait pas le cas ailleurs. Il devra s’adapter et perdre certainement de son avantage."

"Et pour la même raison, certains pilotes ont le déclic, d’autres non. Je me souviens de mon premier tour au volant d’une Williams, même si j’avais beaucoup moins d’appuis que d’habitude, ça marchait toujours."

"Et n’oubliez pas que mon passage de six mois chez Toro Rosso à l’époque était également excellent. Et ça change tout."