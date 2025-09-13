Williams F1 cherche à éradiquer des ’faiblesses’ grâce au nouveau règlement

Carlos Sainz a révélé que Williams F1 est en train de mettre en place un processus rigoureux pour s’assurer que les faiblesses particulières qui ont longtemps affecté l’équipe ne soient pas présentes dans la voiture qui fera ses débuts sous le nouveau règlement en 2026.

Williams a notamment des problèmes à gérer le vent depuis plusieurs années, y compris sur différentes réglementations, et le team affiche des faiblesses qui font perdre confiance au pilote espagnol, même s’il sait qu’il y a d’autres paramètres pour réussir ses week-ends.

"Exécuter les week-ends. Je sais que j’ai la vitesse avec la voiture. Je ne me sens pas particulièrement à l’aise avec elle. La voiture a certaines faiblesses que je ne peux pas contourner en pilotant ou que je ne peux pas corriger avec un réglage pour éliminer ces faiblesses" a déclaré Sainz à MS Week.

"Et il faut piloter la voiture d’une manière très particulière pour réaliser un tour parfait, le meilleur temps possible, et cela ne correspond pas particulièrement à mon style de pilotage de cette manière. Mais je sais que même avec ces faiblesses, je peux être rapide"

"J’ai été rapide dès le début à Bahreïn. Je m’adapte et je peux être rapide. Pas au niveau de faire quelque chose de magique avec la voiture, parce qu’il me manque encore un peu de ressenti et d’expérience avec la voiture, mais assez rapide."

"Donc mon objectif est simplement de m’assurer que lorsque nous sommes suffisamment rapides – ou rapides comme nous l’avons été à Miami, à Imola, les week-ends où nous avions de bonnes chances de marquer de bons points, nous prenons les bons points et les cinquièmes ou sixièmes places que nous avons obtenues au début."

L’équipe a connu d’excellents week-ends, et d’autres très mauvais. Sainz a attribué de telles fluctuations de performance d’un week-end à l’autre à des limitations qui sont restées ancrées dans les voitures de l’équipe depuis le début de ce cycle de réglementation.

Et alors que Williams s’efforce de profiter du prochain bouleversement pour réduire l’écart avec le quatuor de tête, Sainz a reconnu combien il est impératif que l’équipe détermine d’où proviennent ces obstacles de longue date alors qu’elle conçoit la remplaçante de la FW47.

Lorsqu’on lui a suggéré que la nouvelle réglementation de la saison prochaine représentait une opportunité de repartir de zéro, Sainz a répliqué : "Eh bien d’abord, nous sommes en train d’identifier pourquoi cette voiture a ces faiblesses. Où cela se situe-t-il sur la cartographie aéro ? Où cela se situe-t-il sur les suspensions, les réglages ?"

"Lequel de ces éléments ou dans les outils de la voiture rend la voiture sujette à des faiblesses aussi particulières, au point qu’en Hongrie nous sommes presque une seconde plus lent que la pole position de Ferrari, mais ensuite à Miami et Imola nous étions, si ce n’est plus rapides, au moins aussi rapides qu’eux ? Donc ce doit être quelque chose de très important que nous ne comprenons pas et ne captons pas."

"Et pendant que nous concevons la voiture de l’année prochaine, nous essayons de comprendre ce qui ne va pas avec cette voiture et ses prédécesseurs, parce que les voitures de 2022, 2023, 2024 avaient aussi ce problème. Qu’est-ce qui est intrinsèque à une voiture Williams qui lui donne toujours cette faiblesse relative face à la concurrence ?"