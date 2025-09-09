’Je ne suis pas d’accord’ : cette consigne qui a froissé Sainz chez Williams F1

Derrière les consignes de McLaren qui ont attiré l’attention médiatique dimanche après le Grand Prix d’Italie, il y a eu des consignes bien plus discrètes chez Williams F1. Et alors que Lando Norris et Oscar Piastri ne faisaient pas de vague malgré l’indignation d’une partie du public, un des pilotes Williams était bien plus frustré pendant la course.

En effet, Carlos Sainz a d’abord essayé de ne pas subir la consigne qui devait faire en sorte qu’Alex Albon passe. L’Espagnol avait des mediums, le Thaïlandais des pneus durs, et ce dernier a été plus rapide après plusieurs tours, obligeant l’équipe à demander une inversion de positions, non sans frustrer Sainz.

"Je pense qu’il y a plus à gagner en... les gars, je ne suis pas d’accord, s’il vous plaît" a lancé Sainz à son ingénieur, qui lui a répondu très clairement en détaillant la situation globale de la course de l’équipe.

"OK, la situation est la suivante : tu es maintenant dans les stands, tu es derrière cinq voitures et tu vas te retrouver coincé dans un train DRS, leur rythme n’est pas assez bon, tu continues à les distancer. Je pense que nous devons rester en piste et suivre les instructions."

Une fois passé la chicane Ascari, Sainz a cédé aux demandes de l’équipe de Grove et a déclaré : "Compris, voyons si Alex peut me donner l’aspiration avec le DRS."

Albon a ensuite pris le large, réduisant l’écart avec la Mercedes de Kimi Antonelli qui le précédait, et il a rapidement dépassé Sainz, qui a aussitôt déclaré : "Je veux les pneus durs, ce sont de loin les plus résistants."

Après la course, Sainz a déclaré qu’il n’avait aucune réticence à suivre la consigne d’équipe une fois qu’il avait eu "une vision d’ensemble de la course" grâce à son ingénieur.

En réalité, c’est son coéquipier Albon qui s’est montré plutôt indifférent à l’idée de procéder à l’échange de positions. Très peu d’échanges radio ont eu lieu de son côté au sujet de Sainz. Il y a simplement eu des commentaires sur l’usure des pneus de Sainz, puis l’ingénieur d’Albon l’a informé que l’équipe réfléchissait à la stratégie à adopter.

"Pour être honnête, je n’ai pas beaucoup parlé. J’attendais, tout simplement" a expliqué Albon après la course. "L’échange de positions n’était pas vraiment prévu dans notre stratégie, mais en gros, quand Carlos avait de l’air libre devant lui, il était rapide par rapport à ceux qui étaient rentrés aux stands. Mais moi, j’étais encore plus rapide avec les pneus durs."

"D’une certaine manière, ça compromettait un peu ma course. C’est une situation délicate, car en fait, le rythme de Carlos s’est amélioré au point qu’il a réussi à passer certains pilotes en restant plus longtemps en piste. Il fallait le laisser faire son relais."

"Une fois qu’on a eu de l’air libre, on a pu attaquer, et je pense que l’équipe a bien géré la situation. Il n’y a pas eu de problème selon moi. Je ne me battais pas pour avoir de l’air libre, j’étais plutôt content de rester tranquillement derrière lui, et au final, ça s’est bien passé."

Albon a été surpris par sa propre vitesse une fois que Sainz l’a laissé passer, ce qui lui a permis de remonter sur la Mercedes d’Antonelli, qu’il a dépassée à la régulière : "C’était la bonne décision, et je pense que j’ai gagné peut-être une demi-seconde au tour une fois que je suis passé devant."

"C’est difficile à évaluer à Monza, parce qu’on bénéficie d’un énorme effet d’aspiration, et on ne sait pas exactement combien de temps on peut gagner dans les virages pour compenser cette aspiration. C’est pour ça que, derrière lui, je me disais : ‘oui, je suis plus rapide, mais ça me va. Je suis bien ici à attendre.’"

"En réalité, j’étais sans doute plus rapide que je ne le pensais. Et donc, une fois que j’ai eu de l’air libre, j’ai encore franchi un cap. Mais concrètement, ce qu’il nous fallait, c’était juste de l’air propre, parce que la performance brute de la voiture était bonne tout le week-end"