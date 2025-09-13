Bortoleto n’a ’jamais pensé que la carrière de Hülkenberg était juste’

Gabriel Bortoleto a été impressionné par le talent de Nico Hülkenberg, son premier équipier en Formule 1. Le pilote Sauber F1 s’étonne des difficultés qu’a eu l’Allemand à monter sur le podium pour la première fois de sa carrière à Silverstone cette année, à l’occasion du GP de Grande-Bretagne.

"Il est en Formule 1 depuis 15 ans. Il a dû se battre pour monter sur le podium pour la première fois cette année. Et je suis très attaché à l’équité dans ma vie" a déclaré Bortoleto dans le podcast Beyond the Grid.

"Je n’ai jamais pensé que sa carrière était juste, car je pensais vraiment que Nico aurait pu accomplir beaucoup plus s’il avait eu les bonnes voitures et de bonnes équipes derrière lui. Et je ne pense pas que ce soit le cas."

"Quand je vois un gars comme lui, qui a remporté la Formule 3, la Formule 2, qui a fait un travail incroyable en Formule 1 et qui n’a pas réussi à monter sur le podium, je me dis ’mais enfin, ce n’est pas possible. S’il ne monte pas sur le podium, alors quoi ?’. Et puis, quand il est monté sur le podium, j’étais sincèrement heureux parce que je pensais vraiment qu’il le méritait."

"Ça doit être difficile pour lui, même s’il ne le dit pas, après 15 ans passés à essayer sans réussir à monter sur le podium. À un moment donné, on se dit même ’je m’en fiche, je vais juste faire mon travail’. Mais oui, ça doit être difficile. J’espère que j’y arriverai moi aussi dès que possible."

Bortoleto a essayé d’apprendre autant que possible de son coéquipier, ce à quoi Hulkenberg s’est montré réceptif. Au sujet des capacités de Hülkenberg, Bortoleto a ajouté qu’il avait immédiatement remarqué son approche ’précise’ et ’rapide’, souvent sous-estimée en course.

"Il est incroyablement rapide. Il me pousse beaucoup ; je ne serais pas au niveau où je suis actuellement en qualifications et en course si Nico ne me poussait pas autant. J’ai beaucoup appris de lui, je l’ai étudié, j’ai analysé les données et j’ai travaillé sur moi-même, et je dois dire que ça a très bien fonctionné."

"La saison a été excellente jusqu’à présent. Il est précis, rapide, il ne fait pas beaucoup d’erreurs dans ses tours. Ses tours semblent être à la limite, mais même lorsqu’il fait des erreurs, il parvient à garder la voiture sur la piste et à ne pas perdre beaucoup de temps."

"Ce n’est pas facile avec les voitures de Formule 1, vous savez, c’est donc impressionnant de sa part. C’est probablement le coéquipier le plus rapide que j’ai jamais eu. Ce n’est pas comme si vous vous réveilliez un jour et que vous étiez rapide. Je pense que Nico l’a toujours été. Regardez-le, il a décroché la pole position dès sa première saison au Brésil."

"Il a toujours été excellent en qualifications et en course, mais nous parlons surtout des qualifications, car c’est là qu’il se démarque le plus. Et cela n’enlève rien à ses qualités en course, qui sont nombreuses. C’est juste agréable de pouvoir se battre et d’être au niveau où je suis actuellement, et de me battre contre un gars aussi rapide que lui."