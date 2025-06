Wheatley : Je ne suis pas chez Sauber / Audi F1 pour faire de la figuration

Les temps changent à Hinwil et Jonathan Wheatley a bien pris ses marques chez Sauber F1, future équipe Audi.

Le Britannique, ancien directeur sportif de Red Bull, est en charge de l’équipe au jour et le jour et la prépare pour sa transition vers une équipe constructeur avec Mattia Binotto, qui est en charge du projet global.

Mais Wheatley assure qu’il a aussi son mot à dire sur ce qui se passe à l’usine, ce n’est pas la chasse gardée de l’Italien.

"Nous collaborons ensemble également sur les investissements à faire. Nous envisageons une extension du campus, nous avons un programme ambitieux devant nous et des investissements d’Audi et de la QIA (Qatar Investment Authority). Je suis vraiment très enthousiaste quant à notre situation actuelle," confie le Britannique à Reuters.

"Je ne viens pas travailler pour faire de la figuration. Je suis absolument convaincu que nous allons continuer sur cette voie et que nous gagnerons des courses et des championnats du monde."

Avec Red Bull, il a remporté six titres constructeurs, huit titres pilotes et 120 Grands Prix. Le Britannique a déclaré que ces expériences l’avaient façonné et l’aideraient dans ses nouvelles fonctions, qu’il a prises en avril... y compris la fameuse course d’Abu Dhabi à 2021, celle de la controverse entre la FIA, Red Bull et Mercedes F1.

"Les retranscriptions radio à Abu Dhabi ont montré l’extrême passion de toutes les équipes pour la compétition et je ne peux pas vous dire ce que cela fait sur le muret des stands dans une situation de vie ou de mort en championnat du monde. Beaucoup de gens dans ma position dans le sport sont extrêmement compétitifs. Je me suis totalement investi dans ce domaine (chez Red Bull) et je continue de m’investir ici. J’ai vraiment l’impression d’être déjà dans mon équipe, et je ne suis là que depuis deux mois."

Wheatley assure ne pas avoir quitté Red Bull en mauvais terme malgré le scandale entourant Christian Horner. Il aurait pu rester mais il voulait un poste de directeur d’équipe.

"Il y avait énormément de gens talentueux dans cette équipe pendant toute la période où j’y étais. J’ai appris d’autant d’entre eux que possible… Nous avons soudé une équipe et nous avons accompli quelque chose d’extraordinaire."

"J’ai adoré cette première étape de transformation d’une équipe, et j’ai ensuite eu envie de recommencer… L’idée de rejoindre cette équipe en cette période de transition, à ce moment précis de l’histoire, m’attirait énormément."

"Cela va prendre du temps, mais notre point de départ est positif."