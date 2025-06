Le coéquipier idéal de Verstappen identifié : ’Max l’accepterait un peu mieux’

Nico Hülkenberg pourrait être le coéquipier idéal pour Max Verstappen chez Red Bull.

De retour en F1 chez Haas en 2023 après trois saisons d’absence, chez Sauber depuis cette saison, le pilote allemand s’est révélé être l’un des pilotes les plus réguliers et performants malgré ses monoplaces modestes.

Après dix manches de la saison en cours, le pilote de 37 ans a marqué un impressionnant total de 20 points pour Sauber, avec de solides résultats aux Grands Prix d’Australie, d’Espagne et du Canada.

Le Dr Helmut Marko a souvent pensé à l’Allemand pour Red Bull mais a dû se rabattre sur Sergio Perez il y a quelques années.

Ralf Schumacher a donné raison au consultant de Red Bull et estime que son compatriote serait mieux accepté par le Néerlandais que certains pilotes moins expérimentés avec lesquels il a collaboré par le passé.

"Je pense que oui, ce serait l’équipier idéal comme l’a dit Helmut. Et ils s’entendent très bien en plus."

"Et Max, je pense, l’accepterait un peu mieux par rapport à certains de ses anciens coéquipiers expérimentés."

Depuis le départ de Ricciardo de Red Bull, Pierre Gasly et Alex Albon n’ont pas réussi à s’imposer aux côtés de Verstappen, et Perez n’a pas été en mesure d’obtenir les résultats escomptés de manière constante, notamment en deuxième partie de saison 2023 et 2024.

En repensant au retour de Hülkenberg en F1, Schumacher a évoqué certaines des raisons pour lesquelles il pourrait mieux s’en sortir en tant que second pilote Red Bull.

"Nico a également progressé, comme nous tous dans la vie. Il est désormais père, à 37 ans."

"Mais de ce point de vue, on voit les choses différemment, avec une plus grande sérénité. Et cela peut paraître un peu étrange, mais il en est à son deuxième printemps en Formule 1."

"Alors, avoir accompli tout cela, revenir et avoir maintenant un tel niveau tout en réalisant des performances de haut niveau, c’est parfait."