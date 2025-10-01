Une autre candidate se lance dans la course à la présidence de la FIA

Virginie Philippot rejoint Laura Villars et Tim Mayer face à Ben Sulayem

Par Franck Drui
1er octobre 2025 - 13:09
Virginie Philippot a annoncé sa candidature à la présidence de la FIA, devenant ainsi la deuxième femme à défier Mohammed Ben Sulayem lors de l’élection de décembre.

La journaliste spécialisée dans le sport automobile, entrepreneuse et ancienne mannequin d’origine belge, âgée de 33 ans, a confirmé sa candidature sur Instagram, déclarant vouloir "non pas être la première, mais s’assurer de ne pas être la dernière".

"Le sport automobile doit refléter le monde réel : audacieux, diversifié et uni."

Philippot, qui a couru dans différentes catégories et assisté à des épreuves en F1 et WEC, est peu connue au sein du monde du sport automobile, mais ambitionne de devenir la première femme présidente de la FIA.

Elle rejoint Laura Villars et l’ancien commissaire sportif américain Tim Mayer sur le bulletin de vote aux côtés du président sortant Ben Sulayem, le vote décisif se déroulant en décembre à Tachkent, en Ouzbékistan.

Son programme est axé sur l’inclusion, la transparence et la participation des femmes, s’appuyant sur son travail en tant que fondatrice de l’ONG Drive For Hope, qui soutient l’éducation et les orphelins en République démocratique du Congo.

"Construisons une FIA ​​véritablement inclusive, pour chaque voix, chaque histoire, chaque passion."

Le quotidien espagnol El Mundo Deportivo a souligné le parcours atypique de Philippot, qui comprend des concours de mannequinat tels que Miss Belgique 2011, Miss International 2017 et une brève participation au concours Miss Univers cette année.

Malgré son expérience limitée au sein de la FIA, Philippot espère que son statut d’outsider et son expertise en matière de plaidoyer pourront dissuader les délégués de voter pour le président sortant.

"La course à l’avenir commence maintenant."

