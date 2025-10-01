Singapour lui résiste : Verstappen va-t-il enfin s’imposer sur le 24e circuit du calendrier F1 ?

Malgré tous ses succès en F1, il y a toujours une course qui a échappé à Max Verstappen depuis le début de sa carrière dans la catégorie reine : celle du Grand Prix de Singapour.

C’est en effet l’une des statistiques les plus remarquables concernant le quadruple champion du monde de Formule 1, qui n’a jamais remporté le Grand Prix de Singapour. Et il n’y a même mené la course que trois tours.

Sur les 24 circuits au calendrier cette saison, Verstappen s’est déjà imposé sur 23 d’entre eux, et a remporté des courses sur 30 circuits différents au total, ce qui le place juste derrière le record de Lewis Hamilton, qui compte 31 victoires sur différents circuits.

Cette année, Singapour marque un test crucial pour Verstappen et son écurie Red Bull en plein retour en forme après les victoires en Italie et en Azerbaïdjan.

"Les deux dernières courses ont été excellentes pour l’équipe ; nous avons fait de gros progrès, trouvé un réglage positif pour la voiture et nous sommes sur la bonne voie," commente le Néerlandais aujourd’hui.

"Nous avons bien performé sur ces deux circuits à faible appui aérodynamique, mais celui de Singapour est très différent, ce sera donc un véritable test."

"C’est un circuit très exigeant physiquement pour tous les pilotes et, dans cette course, il s’agit vraiment de réussir à se sentir à l’aise... dans l’inconfort ! C’est un circuit urbain sympa en termes de pilotage, mais bien sûr, je n’y ai jamais gagné, donc on peut dire que j’ai une revanche à prendre."

"Nous avons besoin d’une bonne performance de toute l’équipe pour y parvenir, donc j’ai hâte de voir ce que cette semaine nous réserve."

Yuki Tsunoda, en plein progrès salués par Laurent Mekies ces derniers temps, aura à cœur de confirmer ce week-end sur le circuit de Marina Bay. S’il est vraiment en mesure de sauver son baquet Red Bull Racing face à Isack Hadjar, c’est une course qui peut s’annoncer déterminante pour lui alors que les Autrichiens se laissent, officiellement en tout cas, encore ce mois-ci avant d’annoncer leurs duos pour 2026.

"La dernière course à Bakou a été très positive pour l’équipe et moi-même. J’ai l’impression d’évoluer dans la bonne direction avec la voiture et le travail acharné que nous avons tous fourni porte ses fruits tout au long du week-end de course," note Tsunoda.

"Bakou est évidemment un circuit assez unique et Singapour sera très différent pour nous et pourrait poser certains défis. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu là-bas : l’humidité, la course de nuit, le circuit urbain... C’est l’un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que pilotes. Mais c’est ce qui rend les choses intéressantes, et j’aime me préparer pour cette course et y participer."

"Je me suis rendu à l’usine avant cette course et j’ai passé du temps avec tout le monde lors du débriefing. Voir combien de personnes travaillent pour faire la différence sur la piste est incroyable et donne envie de se dépasser."

"Je me suis ensuite arrêté à Tokyo avec Red Bull avant de venir à Singapour. Courir devant pas mal de mes fans locaux est une autre grande source de motivation pour ce week-end."