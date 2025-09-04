Audi F1 donnera bientôt ’un aperçu concret’ de son projet

Audi a annoncé que les fans auront bientôt un premier aperçu concret des préparatifs de la marque en vue de ses débuts en F1 en 2026. Le constructeur allemand, qui est en train de reprendre l’écurie Sauber pour créer une véritable équipe d’usine, a fait cette promesse lors de la présentation à Milan de son nouveau ’Concept C’.

"Les préparatifs pour notre arrivée en Formule 1 avancent à plein régime" a déclaré le PDG Gernot Döllner (photo ci-dessous). "Et à peine quelques semaines après la révélation de notre nouvelle philosophie de design à Milan, un autre moment fort pour les quatre anneaux se profile déjà à l’horizon."

Des rumeurs laissent entendre que cette présentation pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine, lors du salon automobile IAA de Munich, mais Audi n’a pas encore confirmé la date exacte. : "Nous sommes impatients d’offrir à tous les fans un aperçu concret de ce qu’ils peuvent attendre de nous en Formule 1 dès l’année prochaine."

Audi fera son entrée officielle en F1 en 2026 avec une équipe 100 % usine située à Hinwil en Suisse et Neubourg en Allemagne. L’ancien patron de Racing Bulls, Franz Tost, salue la stratégie d’Audi, notamment en ce qui concerne le choix des pilotes.

"Le choix est très bon" a-t-il confié à Speed Week. "Nico Hülkenberg fait un excellent travail. Gabriel Bortoleto est arrivé cette année et apprend. Il a récemment montré des performances très solides."

"Cependant, il pourrait rencontrer des difficultés dans la deuxième moitié de la saison, sur certains circuits qu’il ne connaît pas encore. Mais il s’en sort bien et sera prêt pour 2026."

Quant aux ambitions d’Audi dès sa première saison complète, Tost reste mesuré mais optimiste : "Je m’attends à les voir dans le peloton de tête, pas encore dans le top 3, mais juste derrière. Je pense qu’ils seront entre la quatrième et la sixième place parmi les équipes."