Audi F1 en est encore ’à la base’ sur 2026, Hülkenberg privé de simulateur

Le projet Audi en Formule 1 est encore au stade de la « base », l’écurie se préparant à reprendre complètement Sauber l’an prochain, selon Mattia Binotto, directeur du projet.

Sauber a bien progressé cette année, avec une monoplace capable de jouer les top 10 de manière régulière. Mais il faudra tout changer pour 2026 : nouveaux règlements, nouveau moteur, et nouveau nom.

Sous la bannière Audi F1, Hinwil devra être à la hauteur de la réputation du constructeur, qui a beaucoup investi.

Nico Hülkenberg, fraîchement monté sur son premier podium en F1, sera selon Binotto un élément clé de l’ascension d’Audi vers le sommet.

"Je veux que Nico prenne les devants. Je l’espère. Et je le crois. Il a encore beaucoup d’objectifs à atteindre. Plus de podiums, voire des victoires. Au final, nous voulons remporter le titre, il lui reste donc beaucoup à faire."

L’Italien a toutefois admis que l’équipe d’usine n’en était qu’à ses débuts.

"Nous n’avons peut-être pas encore démontré les vrais progrès mais nous avons défini notre chemin vers le sommet et élaboré notre plan. Nous commencerons à progresser très bientôt."

"Construire une équipe d’usine à partir de zéro est la tâche la plus passionnante en Formule 1. C’est un défi énorme, fascinant."

"Au cours des six prochains mois, il reste encore beaucoup à faire. La nouvelle voiture doit être finalisée, le nouveau moteur optimisé et homologué. Mais il faudra aussi penser à la marque, au lancement, au marketing et aux sponsors."

"Les défis de la Formule 1 ne se limitent pas à l’aspect sportif. Nous faisons tout le nécessaire et avançons dans la bonne direction. Mais le temps presse."

L’ancien PDG de la F1, Bernie Ecclestone, se tient au courant, tout en admettant que le projet avait rencontré quelques difficultés jusqu’à présent.

"Oui, absolument, je sais régulièrement comment tout avance. Ils font du bon travail pour le moment. Ils ont connu quelques malheurs mais tout finira par rentrer dans l’ordre. Ce sera agréable de voir un grand constructeur entrer en Formule 1. Ils ont surmonté les principales difficultés."

Interrogé sur le fait que Nico Hülkenberg soit le leader naturel, Ecclestone a déclaré : "Son malheur, c’est qu’il n’avait pas eu le bon volant pendant des années. Ce jour-là à Silverstone, tout s’est enfin bien passé pour lui. C’est un vrai pilote de Formule 1 et il mérite de réussir dans un grand projet."

A Zandvoort aujourd’hui, Hülkenberg a toutefois révélé qu’Audi a décidé de ne pas le laisser sa Formule 1 de 2026 dans le simulateur pour le moment, par crainte qu’il ne se fasse une fausse impression.

"Bientôt je pourrai le faire. Pour l’instant, le système évolue encore beaucoup et rapidement, donc l’équipe ne souhaite pas me donner de fausses impressions ni de fausses références. C’est pourquoi nous restons un peu sur nos gardes pour le moment quand j’entends les commentaires des autres pilotes."

"Et honnêtement, je me fiche de ce que disent les autres. Quand on pilotera notre version au simulateur, on aura des opinions et des sentiments particuliers, et ce sera certainement différent. Je pense que c’est normal."

"Mais l’année prochaine, lorsque nous reprendrons la piste en conditions réelles, tout sera assez nouveau. Il s’agit donc simplement d’explorer, d’apprendre et de s’adapter rapidement à cette nouvelle réglementation."