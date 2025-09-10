Audi annonce un nouveau très gros sponsor pour son arrivée en F1

Aujourd’hui, adidas confirme son engagement envers le sport automobile avec l’annonce d’un partenariat pluriannuel avec la future équipe Audi F1.

Ce partenariat verra adidas et Audi F1 travailler main dans la main pour créer une gamme complète de produits à la fois performants et stylés, conçus pour les pilotes, les mécaniciens et l’ensemble de l’équipe.

Développée avec les dernières innovations adidas, la collection proposera une nouvelle vision de la culture du sport automobile, apportant une approche fraîche et moderne dans le paddock et au-delà.

Bjoern Gulden, CEO d’adidas : « Nous sommes très fiers de nous associer à la future Audi F1 Team et de soutenir leurs débuts dans la plus haute compétition de ce sport. Réunir les emblématiques Quatre Anneaux et nos Trois Bandes dans le paddock 2026 marque un nouveau chapitre passionnant du sport automobile. Dans le cadre de notre engagement continu en Formule 1, ce partenariat illustre notre volonté de collaborer avec des marques partageant nos convictions et nos perspectives d’innovation, sur la piste comme en dehors. Nous avons hâte de dévoiler tout ce que nous avons préparé, afin de permettre aux pilotes et à l’équipe de réussir, tout en engageant une nouvelle génération de fans de sport automobile ! »

Jonathan Wheatley, Team Principal de la futur Audi F1 Team : « Ce partenariat réunit deux marques emblématiques – les Quatre Anneaux et les Trois Bandes – sur une scène mondiale et représente une étape clé dans notre aventure en tant que future Audi F1 Team. Avec adidas, nous équipons notre équipe de tenues techniques élites, adaptées aux rôles de chacun et conçues pour améliorer la performance humaine. Au-delà de la course, notre ambition commune est d’inspirer une nouvelle génération de fans de sport automobile à travers l’innovation, le style et la quête constante d’excellence. »

Gernot Döllner, CEO d’AUDI AG et Président du Conseil d’Administration de Sauber Motorsport AG : « adidas et Audi collaborent depuis des décennies dans le sport de haut niveau, sur la base de valeurs communes et du désir d’inspirer par la performance. Notre partenariat en Formule 1 va bien au-delà de la recherche d’innovation et de performance de pointe : il combine les forces et les visions de deux marques tournées vers l’avenir. La future collection adidas se distinguera par sa clarté et sa précision, à l’image de la nouvelle philosophie de design d’Audi. Le fait que nous construisions ensemble l’entrée de notre marque dans la catégorie reine du sport automobile démontre la confiance et l’estime que nous portons à cette collaboration. »