Adidas investira moins chez Audi que chez Mercedes F1

Le nouveau partenariat d’Audi avec Adidas reviendra moins cher à la marque aux trois bandes que le sponsoring parallèle du géant allemand de l’équipement sportif avec Mercedes.

Plus tôt cette semaine, Audi et Adidas ont annoncé une collaboration pluriannuelle qui verra la célèbre entreprise dédiée au sport devenir le partenaire officiel de la future écurie de Formule 1 Audi, qui fera ses débuts en 2026 suite au rachat de Sauber.

Cet accord est similaire à celui conclu avec Mercedes avant la saison 2025. Audi recevra environ 25 millions d’euros par an, soit cinq millions de moins que la somme versée par Adidas à Mercedes.

Ce n’est pas étonnant étant donné que Mercedes a été l’une des meilleures écuries de Formule 1 ces dernières années, remportant sept titres pilotes et huit titres constructeurs entre 2014 et 2021.

Néanmoins, le partenariat avec Audi marque un tournant majeur pour le constructeur d’Ingolstadt, qui prépare son retour en Grand Prix avec une équipe d’usine.

Dans le cadre de ce partenariat, une nouvelle collection Adidas - Audi F1 sera lancée mondialement en février 2026, proposant vêtements, chaussures et accessoires aux fans avant la première course de l’équipe.

"Adidas et Audi partagent une longue histoire dans le sport d’élite. Ensemble, nous souhaitons désormais percer dans la catégorie reine," confiait Gernot Dollner, PDG d’Audi.

Bjorn Gulden, PDG d’Adidas, avait ajouté : "L’arrivée des quatre anneaux et des trois bandes dans le paddock en 2026 marque un nouveau chapitre dans le sport automobile. Nous sommes impatients."