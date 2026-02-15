Wheatley : Audi F1 ’ressemblait enfin à une équipe’ à Bahreïn

Audi F1 a réussi une très bonne semaine avec de nombreux kilomètres et une fiabilité très correcte pour la R26. Jonathan Wheatley, le team principal de l’équipe, a salué les progrès effectués au fil des premiers essais de pré-saison, entre Barcelone et Bahreïn.

Mais le Britannique rappelle que mettre en place une nouvelle équipe, puisque le motoriste allemand arrive en Formule 1, n’est pas qu’une question de travail sur la monoplace, mais il y a bien plus à faire.

"On a fait se rencontrer ces deux groupes de personnes très talentueuses pour le châssis et le moteur et on les a fait travailler ensemble pour en faire une équipe. Et on n’a pas encore pu faire se rencontrer tout le monde" a déclaré Wheatley.

"On a l’impression que c’était vraiment très tôt à Barcelone, mais vers la fin de cette semaine, ça ressemblait à la manière dont une équipe doit être dans les garages. Et la communication, dans quelques situations de pression, semble être au niveau de ce que chacun voudrait."

"Les gens se focalisent sur les voitures quand on a des tests, mais on teste absolument tout, la logistique, la manière dont travaillent les gens, l’opérationnel, les plans de roulage et il y a des centaines d’ingénieurs qui ont leur mot à dire."

"Il faut tout mettre bout à bout et c’est un gros défi qui ne doit pas être sous-estimé. Et quand je dis que nous avons davantage de cohésion, j’en suis satisfait, notre structure a évolué dans l’hiver sur le plan de l’ingénierie et des opérations, et c’est encore en train de se développer."

Néanmoins, le développement de la monoplace de Hinwil et de son moteur fait à Neubourg est un bon indicateur de la manière dont l’équipe a des ambitions, et dont elle applique un programme sérieux.

"Je suis fier de là où nous en sommes. Nous avons passé nos crash-tests, nous avons été les premiers à mettre la voiture en piste avec pourtant un tout nouveau moteur, et nous avons ici un package d’évolutions aérodynamiques, cela montre les ambitions de l’équipe. Et ça montre le courage et la créativité, car personne n’a amené des solutions similaires."

Après Barcelone, le patron d’Audi F1, Mattia Binotto, a décrit la liste des tâches de l’équipe comme "la plus longue" qu’il ait jamais vue. Wheatley détaille tout ce qu’il y a à faire : "Je pense que les "gremlins" sont toujours là, mais nous les frappons à coups de marteau."

"J’ai l’impression de me répéter, mais nous avons été la première équipe à mettre cette génération de voiture sur la piste. Nous avons développé notre propre groupe motopropulseur et notre propre boîte de vitesses, alors que d’autres équipes ont 20 ans d’expérience en la matière. Les progrès que nous avons réalisés depuis Barcelone sont considérables."

"Il ne faut pas sous-estimer la liste de travail, et le plus encourageant est de voir à quel point l’environnement de travail devient collaboratif. À mes yeux, nos opérations semblaient un peu poussives à Barcelone, mais tout est en train de se mettre en place."

Interrogé sur la fameuse liste la plus longue de Binotto et sur la question de savoir si Audi avait déjà coché certaines cases, Wheatley est positif mais révèle que la liste n’est jamais terminée : "Si c’est comme ma propre liste de travail, elle ne cesse de s’allonger."

"On en valide une tonne, mais on en ajoute dix de plus, car l’ambition est telle que l’on commence à chercher des marges et des gains encore plus infimes. C’est une chose merveilleuse, on ne s’ennuie jamais dans ce métier. La liste de tâches n’est jamais terminée, et je pense que le jour où elle le sera, ce sera le jour où j’abandonnerai."