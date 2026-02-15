Verstappen : on va aller sur des pistes où ce sera un vrai désastre

Toujours aussi direct lorsqu’il s’agit d’évoquer l’avenir de la Formule 1, Max Verstappen n’a pas mâché ses mots à propos de la réglementation 2026. Déjà critique ces dernières années, le quadruple champion du monde a franchi un nouveau cap jeudi en qualifiant les nouvelles règles de gestion et de récupération d’énergie d’anti-course, allant jusqu’à comparer la future F1 à une Formule E sous stéroïdes.

Une sortie fidèle à la réputation du Néerlandais, connu pour son franc-parler, mais aussi pour son attachement à une certaine idée de la course automobile. Verstappen alerte sur les dérives potentielles du règlement 2026 depuis déjà 2023. Ces critiques interviennent alors qu’il a multiplié les expériences hors F1, notamment au Nürburgring en 2025, et qu’il se prépare à disputer fort probablement les 24 Heures plus tard au mois de mai.

S’il reconnaît que les pilotes sauront s’adapter, Verstappen insiste aujourd’hui sur un point fondamental : le problème n’est pas la performance pure, mais l’expérience de pilotage elle-même.

"Je dois clarifier certaines choses apparemment. En général, dans l’histoire de ce sport, les pilotes les plus rapides ou les meilleurs remportent normalement le championnat et finissent dans la meilleure équipe."

"Je pense que tous les bons pilotes sauront s’adapter, et ce n’est pas ça le problème. C’est simplement que toute la manière de courir est en train de changer, et je dirais que c’est moins pur."

Le pilote Red Bull Racing peine à aller plus loin dans sa critique, tant son malaise est global.

"Je ne sais pas quoi ajouter de plus. Les bons pilotes seront toujours devant, et bien sûr ceux qui ont un peu plus de capacités que le simple fait de conduire vite seront aussi aux avant-postes. Mais ce n’est pas ce que je veux dire non plus, parce que ce n’est pas ça qui m’inquiète."

"C’est simplement l’expérience de conduite en général."

Lors de la dernière journée d’essais à Bahreïn, le Néerlandais a détaillé plus concrètement ce qui, selon lui, pose problème sur les nouvelles monoplaces.

"Vous êtes très inefficaces énergétiquement en ligne droite. Sur ce circuit (Bahreïn), ça reste encore gérable. Mais on va aussi aller sur des pistes où ce sera un vrai désastre."

"Melbourne, Monza par exemple. Pas le Mexique, à cause de l’air raréfié et des gros freinages. Mais là-bas aussi, il y a une très longue ligne droite. Spa sera mauvais. Il y en a pas mal."

Même Las Vegas, une piste pourtant pensée comme un deuxième temple de la vitesse, n’échapperait pas à ces contraintes.

"Oui, peut-être aussi Las Vegas, avec cette très longue ligne droite," ajoute le pilote Red Bull, en référence à la portion de près de deux kilomètres sur le Strip, autrefois parcourue pied au plancher.

"Peut-être qu’on devra freiner à mi-ligne droite parce qu’on aura épuisé toute l’énergie. J’en ris maintenant, mais honnêtement, ça n’a aucun sens."