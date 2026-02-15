Bahreïn a été ’un retour à la réalité’ pour Mercedes F1 face à Red Bull

Le pilote Mercedes F1, George Russell, affirme que son écurie est désormais en retrait, car Red Bull s’impose comme l’écurie à battre en ce début d’année 2026. Avant les premiers tests et après Barcelone, Mercedes était placée comme favorite de cette année à venir.

Cependant, après les premiers tests à Bahreïn, les écuries motorisées par Mercedes se sont empressées de désigner Red Bull comme la référence du plateau. Elles soulignent notamment un déploiement d’énergie impressionnant en ligne droite, clairement visible sur les données GPS.

"Je pense vraiment que ces essais ont été un petit retour à la réalité pour nous tous" a déclaré Russell. "Premièrement, il y a eu énormément de discussions durant l’hiver concernant Mercedes et notre unité de puissance, mais tout cela n’était que pure spéculation car personne ne sait rien à ce stade."

"Et la vérité, c’est que dès le premier jour à Barcelone, Red Bull a démarré sur les chapeaux de roue et était bien en avance sur tous ses concurrents, que ce soit nous, Ferrari ou les autres. Le premier jour ici à Bahreïn, ils ont encore une fois frappé très fort.

"Donc, pour le moment, c’est vraiment l’équipe à battre. Nous avons du travail. Et ils n’ont pas juste une petite longueur d’avance. On parle d’un écart de l’ordre d’une demi-seconde à une seconde sur l’ensemble d’un tour. C’est assez effrayant de voir une telle différence."

Red Bull conteste fermement ces propos, son directeur technique Pierre Waché plaçant l’équipe au quatrième rang de la hiérarchie. Max Verstappen pense quant à lui que Mercedes a bien plus de marge pour pousser son moteur, mais Russell est sceptique.

"Eh bien, j’espère que nous avons un atout majeur dans notre manche. Bien sûr, durant les essais, personne n’utilise sa performance maximale et on continue d’apprendre. Mais la vérité est qu’ils ont bien mieux démarré que toutes les autres équipes."

"Et quand on se compare non seulement à Red Bull, mais aussi à Ferrari, ils semblent également en bonne posture. Je pense que nous avons produit une voiture très solide cette année. Bien entendu, toutes les discussions sur notre compétitivité pour cette saison étaient basées sur l’unité de puissance."

"Il y aura de gros développements, mais pour l’instant, Red Bull est l’équipe à battre dans ce domaine. C’est assez impressionnant ce qu’ils ont accompli, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une toute nouvelle structure. Nous espérons pouvoir les rattraper."