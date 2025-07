Vowles : Williams F1 visait la sixième place en Autriche

Williams F1 a enregistré un double abandon en Autriche, ce qui revêt un peu de frustration puisqu’Alex Albon aurait pu marquer des points sans le problème qui a mis fin à sa course. James Vowles, son directeur, pense qu’il était possible de terminer devant Liam Lawson.

"Une journée très décevante. Nous avions le rythme en Autriche pour terminer confortablement sixième, et pourtant nous repartons avec un double abandon" a déclaré Vowles, qui a ensuite détaillé les problèmes de Williams ayant mené à ce double abandon.

"Nous avons rencontré deux problèmes différents qu’il faut comprendre pour les corriger. Nous sommes sur la bonne voie pour construire une voiture rapide, mais nous n’avons pas encore atteint notre objectif en termes de fonctionnement et de fiabilité."

"Nous avons 13 courses devant nous cette saison, et ce sont des courses clés pour développer cette efficience et ces capacités afin de pouvoir, à mesure que nous progressons sur la grille et que nous gagnons en vitesse, nous battre aux avant-postes avec les meilleurs."