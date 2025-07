La vengeance, un plat qui se mange froid ? Verstappen relativise les critiques de Perez

Max Verstappen a minimisé les propos de Sergio Perez concernant un incident controversé survenu lors de leur collaboration chez Red Bull.

Verstappen et Perez ont été coéquipiers pendant quatre ans, de 2021 à 2024. Durant cette période, Verstappen a remporté quatre titres consécutifs de pilotes, tandis que Red Bull a remporté deux titres constructeurs.

Si Verstappen a bénéficié d’un avantage significatif sur Perez pendant la majeure partie de leur collaboration, le début de la saison 2022 a été le moment le plus proche pour le Mexicain.

Perez a remporté le Grand Prix de Monaco malgré un accident en fin de qualification. Plus tard dans l’année, il est apparu que Verstappen en voulait à Perez, estimant qu’il avait eu un accident intentionnel pour obtenir une meilleure position en piste.

Perez a déclaré cette semaine : "je garde les détails clés pour un futur livre".

Cependant, Perez a souligné que Verstappen aime régler les choses « en piste ».

Verstappen a ainsi refusé d’aider Perez au Grand Prix du Brésil en 2022, suite à une injonction de Red Bull. Ce dernier se battait pour la deuxième place du classement des pilotes contre Charles Leclerc.

La vengeance, un plat qui se mange froid pour Max ? Sergio est d’accord avec ça.

"On peut le dire ainsi. Max avait un problème avec ce qui s’est passé à Monaco. Il ne m’en a jamais parlé directement, il l’a gardé pour lui et l’a évoqué six ou huit mois plus tard. À l’époque, nous en avons discuté et tout a été réglé."

"Il avait quelque chose en tête depuis les qualifications à Monaco ; nous en avons parlé lors de la course suivante à Bakou, et tout a été réglé. Mais Max est comme ça. Il garde les choses pour lui jusqu’à ce qu’il les laisse enfin sortir, généralement en piste."

En Autriche, Verstappen a été amené à répondre à ces allégations. Il a insinué que les médias déformaient ses propos (ce qui n’est absolument pas le cas après vérification, ndlr).

"OK, ok... alors... non, mais je pense aussi que la façon dont vous formulez la question ne reflète pas ce qu’il voulait dire," a répondu Verstappen, visiblement gêné.

"J’ai une excellente relation avec Checo, nous étions d’excellents coéquipiers et j’ai donc beaucoup de respect pour lui, tout comme il a beaucoup de respect pour moi, et c’est tout ce qui compte pour moi."

"J’ai hâte de le revoir bientôt dans le paddock, et je dois encore lui offrir un de mes casques."

"Je le lui ai promis, car il m’en a offert un avec un très beau message, et je lui ai promis que, si tout va bien, au Mexique, je pourrai lui en offrir un autre."

"Donc, pour moi, quoi qu’en disent les médias, je sais qui est Checo et nous entretenons une excellente relation."