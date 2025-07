Haas F1 ’aurait pu faire mieux’ avec ’l’excellent’ pilotage d’Ocon en Autriche

Haas F1 a inscrit un point de plus en Autriche, avec la dixième place d’Esteban Ocon, tandis qu’Oliver Bearman a terminé 11e. Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, déplore toutefois un total de points qui progresse moins que ses rivaux.

"Remonter de la 17e à la 10e place est positif ; c’est un très bon résultat en Autriche avec Esteban" s’est félicité Komatsu. "Ce qui est moins bien, c’est qu’avec Esteban, je pense que nous aurions pu faire encore mieux."

"Le pilotage d’Esteban était excellent, ses premier et deuxième relais étaient tellement performants que je pense que nous avons dû nous arrêter un peu trop tôt lors du premier arrêt. Cela nous a empêchés de faire une course à un seul arrêt, ce que nous aurions pu faire avec sa gestion des pneus et son rythme."

Le Japonais s’étonne aussi de certains soucis entourant Bearman : "Du côté d’Ollie, son premier relais en tendres était bon, tout comme son arrêt au stand, mais c’est lors du deuxième relais en durs qu’il n’avait tout simplement pas le rythme et a reculé dans le classement. Nous ne comprenons pas encore cela, nous devons donc y réfléchir."

"C’est bien d’avoir marqué un point, mais nos concurrents en ont marqué davantage, nous avons donc du rattrapage à faire à Silverstone. Nous avons un nouveau gros package d’évolutions pour la prochaine course, nous devons donc en tirer le maximum ; un dixième de seconde fait une grosse différence, donc il faut poursuivre sur la bonne voie."