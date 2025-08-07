’Senna ou Schumacher ne diraient jamais cela’ : Alesi critique Hamilton

L’ancien pilote Ferrari en Formule 1, Jean Alesi, s’est joint aux critiques grandissantes qui remettent en question l’état d’esprit actuel de Lewis Hamilton, suite aux propos du septuple champion du monde après le Grand Prix de Hongrie.

Hamilton, 40 ans, s’est décrit comme « nul et inutile » après les qualifications et a suggéré à Ferrari de « trouver un autre pilote », déclenchant de nombreuses spéculations sur sa motivation et son avenir au sein de l’écurie de Maranello.

"À mon avis, l’attitude d’Hamilton est démoralisante pour Ferrari et son entourage," a déclaré Alesi.

"Senna ou Schumacher ne diraient jamais cela."

Ces critiques font écho aux récentes déclarations de Ralf Schumacher et Bernie Ecclestone, qui ont tous deux suggéré à Hamilton d’envisager la retraite.

Mais d’autres continuent de soutenir le pilote britannique. Toto Wolff, directeur de Mercedes, a défendu l’approche d’Hamilton pendant les périodes difficiles.

"Lorsqu’il traverse des moments difficiles, il assume ses responsabilités. C’est le propre des grands : s’ils savent qu’ils n’ont pas été à la hauteur, ils ne blâment pas l’équipe, mais se tournent vers eux-mêmes. Une fois ce moment passé, il reviendra avec la même motivation."

Wolff a également salué la décision de Ferrari de conserver le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, dont l’avenir était incertain jusqu’à l’annonce d’un nouveau contrat la semaine dernière.

"Tout autre choix aurait été totalement stupide. Je connais Fred depuis que nous avons une vingtaine d’années, et je connais sa valeur en tant qu’homme du sport automobile. Je connais sa vision entrepreneuriale et sa force."

"Avoir quelqu’un comme lui dans son équipe est une bénédiction, et il ne faut pas oublier le temps qu’il faut, en F1, pour créer un projet réussi."