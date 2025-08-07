Wolff va prolonger Russell et Antonelli... en gardant Verstappen en tête

Toto Wolff a quasiment confirmé que Mercedes F1 conserverait George Russell et Kimi Antonelli pour l’ère des nouvelles règles de la Formule 1 en 2026. Mais il reste maintenant à connaitre les durées des contrats proposés, l’Autrichien admettant que Max Verstappen restera un paramètre sur le marché des transferts.

Max Verstappen étant désormais déterminé à rester chez Red Bull en 2026, le patron de Mercedes affirme que les négociations avec le quadruple champion du monde sont terminées et que le contrat de Russell sera certainement prolongé comme prévu.

"Oui," a confié l’Autrichien à La Gazzetta dello Sport lorsqu’on lui a demandé si l’accord était désormais pratiquement conclu.

"J’ai toujours dit que j’étais satisfait de mon équipe, de George et Kimi, mais soudainement l’avenir de Max est devenu incertain, alors nous lui avons également parlé."

"Mais j’ai toujours été très clair avec George : il resterait avec nous, à 90 %, mais je devais aussi parler à Verstappen. Maintenant, la situation est claire et tout peut rentrer dans l’ordre."

Russell ferait pression pour une prolongation de deux ans afin d’éviter d’être à nouveau vulnérable la saison prochaine. Il ne veut pas être à nouveau perdant avec un contrat d’un an et devoir attendre que Max prenne éventuellement son volant fin 2026.

"Vous verrez la durée de son contrat quand nous ferons une annonce," répond Wolff lorsqu’on lui demande s’il se laisse une porte ouverte à un retour de Verstappen sur le marché.

En effet, il pourrait quitter une équipe Red Bull - Ford qui ne tiendrait absolument pas ses promesses de compétitivité.

"Personne ne peut ignorer Max s’il veut changer d’équipe. Nous comme d’autres."

Wolff a également fait l’éloge de son protégé, Antonelli, en déclarant : "C’est un talent immense, mais très jeune. Notre voiture manque de régularité, ce qui lui complique la tâche. Mais surmonter ces difficultés fait partie intégrante de la carrière de champion."

Quant à son propre avenir, Wolff a clairement indiqué qu’il restait pleinement motivé par la F1.

"J’aime les défis. Sans pression, je m’ennuie. Je pourrais devenir PDG et m’asseoir sur un canapé à demander des retours sur les performances de mon équipe, mais ce n’est pas mon truc."

"Je suis très heureux que cette ère de l’effet de sol se termine. J’adorerais me battre contre Ferrari - Lewis et Charles contre Kimi et George, ce serait incroyable."