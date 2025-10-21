La 9e F1 du plateau : Alonso sort un violent carton rouge pour Aston Martin

Fernando Alonso estime que le fait qu’il n’ait pas réussi à distancer Liam Lawson lors du Grand Prix des États-Unis montre que son Aston Martin F1 est loin de valoir la plupart des monoplaces qui sont dans le peloton.

Alonso a terminé 10e à Austin, avec environ trois secondes d’avance sur Lawson, 11e, alors que la lutte pour la sixième place du championnat constructeurs s’intensifie, avec seulement trois points d’écart entre les deux équipes Aston Martin et Racing Bulls.

L’équipe Racing Bulls est actuellement en tête avec 72 points, tandis que le seul point d’Alonso porte Aston Martin à 69 points, avec cinq manches restantes, dont deux sprints.

Sauber est également à portée de tir avec 59 points, grâce au retour de Nico Hulkenberg dans le top 10, avec une solide huitième place.

Alonso a exhorté son équipe à faire en sorte de terminer devant ces deux équipes au championnat et a fortement suggéré que si son équipe était dans les points, c’est davantage dû à son talent qu’à l’AMR25...

Selon lui, "ce n’est vraiment pas bon du tout", avec un carton rouge très clair adressé à son équipe avant les dernières courses de l’année.

"Ce fut un point difficile à obtenir, nous n’avions pas le rythme nécessaire, pour être honnête. Nous étions lents par rapport aux voitures devant nous, et nous retenions les Racing Bulls derrière nous, qui étaient à moins d’une seconde pendant toute la course."

"Cela signifie donc qu’ils sont plus rapides que nous, et nous avons eu plus de mal dans cette course que dans toutes les autres séances du week-end. Nous devons nous améliorer sur ce point lors des cinq dernières courses."

"Nous étions probablement la neuvième force seulement à Austin, et je pense que notre équipe est peut-être celle qui a le plus de difficultés à part Alpine. Ce n’est vraiment pas bon, pas bon du tout."

"Haas est clairement devant nous, Sauber aussi, Williams est dans une autre catégorie, puis viennent les quatre premiers, donc il n’y a pas beaucoup d’équipes derrière nous pour le moment. Donc, avec la neuvième voiture, j’ai obtenu un point. J’en suis satisfait. Être dixième et marquer un point est un bon résultat dans ces conditions, mais nous devons nous améliorer pour le Mexique si nous voulons la 6e place au championnat."

"Sur le papier, je pense que le Mexique et Las Vegas sont les pires circuits restants pour notre monoplace, et que le Brésil et le Qatar sont peut-être les meilleurs. Donc, si nous marquons un ou deux points au Mexique, ce sera plus que bienvenu."

Mike Krack, le directeur sportif, a toutefois tenu à tempérer l’évaluation de plus en plus pessimiste de Fernando Alonso concernant la forme de l’équipe, insistant sur le fait que la situation n’est pas aussi grave qu’elle en a l’air.

"Je pense que nous sommes parfois trop autocritiques," a répondu le Luxembourgeois, visiblement contrarié. "Nous devons également nous rappeler de célébrer les choses positives."

Krack a rejeté l’idée selon laquelle Aston se trouve en queue de peloton.

"Nous devons examiner les choses et faire des analyses en détail. Certains utilisent des pneus tendres, d’autres des pneus médiums, d’autres encore des pneus durs. Nous devons examiner les données avant de pouvoir vraiment dire où nous en sommes en termes de rythme."

"Si vous êtes trop autocritique chaque fois que vous ne gagnez pas, les 24 courses deviennent très longues. Lorsque vous marquez un ou plusieurs points, vous devez faire une pause. Et puis, le lendemain, vous devez recommencer à viser la perfection."

Alonso, quant à lui, a ajouté que la tendance d’Aston à s’effondrer au cours des week-ends de course restait préoccupante.

"Je m’attendais à un peu mieux. Quand on part dixième, on s’attend à pouvoir terminer neuvième ou huitième. Deux voitures rapides ont abandonné devant nous. Terminer dixième n’était pas une très bonne course."

"Vendredi, nous sommes bons, samedi un peu moins, et dimanche encore moins."

Le double champion du monde était décidément très pessimiste après sa course à Austin et s’est également montré incertain quant à 2026, année où Aston Martin lancera sa propre boîte de vitesses et s’associera à Honda.

"Nous devrons attendre pour voir si c’était une bonne idée. Nous avons tous des doutes quant à savoir si nous avons pris la bonne décision. Nous avons de nouveaux collaborateurs, un nouveau partenaire pour les moteurs, et nous allons fabriquer une boîte de vitesses pour la première fois en 17 ans. Ce sera un début plus chargé que pour les autres équipes."