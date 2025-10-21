Hamilton laissera son volant en Libres 1 au Mexique à un vainqueur des 24h du Mans
Fuoco va reprendre du service pour la Scuderia
Lewis Hamilton sera remplacé par Antonio Fuoco, vainqueur des 24 Heures du Mans, lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Mexico ce week-end.
Fuoco a remporté les 24 Heures du Mans en 2024 pour l’écurie Ferrari et a été occasionnellement pilote d’essai pour l’écurie en F1, participant pour la dernière fois aux essais pour jeunes pilotes en 2024 après la finale de la saison à Abu Dhabi (photo ci-dessous).
L’Italien, ici en photo en compagnie de Charles Leclerc, a fait ses premiers tours de roue dans une F1 en 2015 et a également participé aux essais pour jeunes pilotes de 2020 et 2021 pour l’équipe.
Mexico sera la première des deux séances Libres 1 où Hamilton devra laisser sa place.
Le Britannique ne pilotera pas non plus la SF-25 à Abu Dhabi, étant donné que sur les cinq dernières courses, deux sont des sprints et une se déroule à Las Vegas, ce qui laisse le Mexique et Abu Dhabi comme seules options pour Hamilton.
Son équipier Charles Leclerc a rempli ses deux obligations plus tôt dans l’année, Dino Beganovic le remplaçant à Bahreïn et en Autriche.
Pour ce qui est des jeunes pilotes déjà confirmés pour Mexico, Max Verstappen laissera également le volant de la Red Bull lors de la Libre 1 au Mexique pour le protégé de Red Bull en F2, Arvid Lindblad. Pato O’Ward roulera dans la McLaren, Jak Crawford dans l’Aston Martin et Luke Browning dans la Williams.
