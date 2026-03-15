Verstappen subit un abandon ’frustrant’ après plusieurs ’problèmes’ en Chine

Red Bull a révélé la cause de l’abandon surprise de Max Verstappen lors du Grand Prix de Chine.

Le quadruple champion du monde a soudainement ralenti au 45e tour et a été immédiatement rappelé aux stands par Red Bull pour abandonner la deuxième manche de la saison 2026 de Formule 1.

Au moment de son abandon, Verstappen occupait la sixième place derrière le pilote Haas, Oliver Bearman, après une nouvelle remontée suite à un mauvais départ.

Tout comme lors du Sprint de samedi, le Néerlandais a pris un mauvais départ et s’est retrouvé 16e avant de remonter progressivement le peloton sur le circuit international de Shanghai.

Sa progression a finalement été stoppée par son abandon, dont la cause a été révélée par l’écurie basée à Milton Keynes.

Selon Red Bull, la RB22 du pilote a subi une défaillance du système de refroidissement de récupération d’énergie (ERS), la décision d’abandonner la voiture ayant été prise afin de préserver le matériel.

"Le même problème qu’hier au départ, donc j’étais encore dernier. J’ai essayé de remonter, mais j’ai eu le même problème qu’au Sprint, beaucoup de dégradation et de graining sur les pneus, et j’ai dû abandonner à cause d’un problème de refroidissement de l’ERS" a déclaré Verstappen.

"On a beaucoup à apprendre, nous ne sommes pas où nous voulons être mais l’équipe donne tout ce qu’elle peut. C’est frustrant pour moi et c’est frustrant pour tout le monde, on va essayer de régler les choses ensemble."

"Bien sûr, on espère faire mieux au Japon, et après ça on aura désormais une plus grosse pause pour essayer de régler les problèmes" a-t-il conclu en référence à l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite.