’Je ne sentais plus mes mains ni mes pieds’ : Alonso abandonne, victime des vibrations du moteur Honda

Le week-end du Grand Prix de Chine s’est transformé en nouvelle épreuve pour Aston Martin F1, dont aucune des deux monoplaces n’a vu l’arrivée. Les abandons de Fernando Alonso et de Lance Stroll mettent une nouvelle fois en lumière les difficultés persistantes de l’AMR26 avec son unité de puissance fournie par Honda.

Le week-end avait déjà été compliqué pour l’écurie britannique et il s’est conclu par un double abandon en course à Shanghai. Stroll a dû renoncer dès le 10e tour en raison d’un problème suspecté sur la batterie, tandis qu’Alonso a été contraint d’abandonner au 34e tour après avoir souffert de fortes vibrations.

Le directeur de course de l’équipe, Mike Krack, a confirmé les deux incidents après la course.

"Aucune des deux voitures n’a terminé la course aujourd’hui. La voiture de Lance a connu un problème suspecté sur la batterie et s’est arrêtée au tour 10. La course de Fernando s’est terminée au tour 34 lorsque nous avons retiré la voiture en raison de l’inconfort provoqué par les vibrations. C’est quelque chose sur lequel nous travaillons avec Honda pour nous améliorer."

Krack souligne néanmoins que ce week-end difficile permettra à l’équipe de progresser.

"Nous repartons avec beaucoup de données et d’enseignements de cette course, que nous utiliserons pour nous préparer pour le Japon."

Depuis les essais hivernaux, Honda tente de résoudre d’importants problèmes de vibrations sur l’unité de puissance. Si certaines solutions ont permis de réduire l’ampleur du phénomène, Alonso explique que ces corrections restent imparfaites, notamment en conditions de course.

"Je n’aurais probablement pas pu terminer la course de toute façon," a confié le double champion du monde.

"Le niveau de vibrations était très élevé aujourd’hui. Entre le tour 20 et le tour 35, j’avais un peu de mal à sentir mes mains et mes pieds."

Le pilote espagnol estime également que poursuivre la course n’aurait eu guère de sens compte tenu de la situation.

"Nous avions un tour de retard, nous étions derniers, et il n’y avait probablement aucune raison de continuer."

Fait notable, Alonso affirme que les vibrations étaient encore plus fortes en course que durant le reste du week-end.

"C’était pire aujourd’hui que lors de toutes les autres séances du week-end, pour une raison quelconque."

Selon lui, certaines des améliorations apportées jusqu’ici reposent sur des compromis qui ne sont pas toujours compatibles avec les exigences d’une course.

"Certaines des mesures que nous avons prises ont été obtenues de manière un peu artificielle, simplement en abaissant le régime moteur pour que tout vibre moins."

"En course, il faut toujours monter dans les tours lorsque vous dépassez, lorsque vous devez recharger l’énergie ou dans ce genre de situations."

"Donc avec le temps, cela devient évidemment plus difficile. C’est plus exigeant."

Malgré ces difficultés, Alonso assure avoir apprécié le début de sa course avant que les limites énergétiques ne prennent le dessus.

"Les départs sont amusants. Comme en Australie, la voiture semble vraiment bien partir. Au premier tour, nous avons tous le même niveau de batterie, qui est plein."

Mais la suite de la course se transforme selon lui en une lutte technologique dans laquelle Aston Martin n’est pas encore compétitive.

"Ensuite, nous entrons dans ce championnat du monde de la batterie… et dans ce domaine, nous ne sommes pas bons."

L’autre pilote de l’équipe, Stroll, a quant à lui plaisanté en évoquant la prochaine manche du calendrier : le Grand Prix du Japon, disputé sur les terres de Honda.

"Les gens devraient prier pour nous," a-t-il lancé avec humour. Une remarque qui n’est pas sans rappeler le célèbre message radio d’Alonso en 2015 à Suzuka, lorsqu’il avait qualifié le moteur Honda de "moteur de GP2".

Concernant son propre abandon, Stroll a détaillé les circonstances de la panne.

"La voiture s’est simplement arrêtée en entrant dans le virage 1. Nous devons examiner cela, mais nous pensons que c’était un problème lié à la batterie."

Malgré ce nouveau revers, le Canadien préfère retenir les progrès réalisés au cours du week-end.

"Globalement, nous avons fait plus de tours ce week-end, collecté davantage de données et appris plus de choses sur la voiture et sur le moteur, donc c’est un point positif à tirer de la Chine."

"Nous avons beaucoup de travail devant nous dans tous les domaines et nous devons pousser pour progresser. Ce n’est pas une période facile pour l’équipe, mais nous travaillons tous ensemble et il y a beaucoup de potentiel à débloquer."

En attendant la prochaine course au Japon, Alonso appelle de son côté à la patience avec Honda.

"Entre l’Australie et la Chine, nous n’avons eu que cinq jours, et le moteur était exactement le même," a-t-il rappelé.

"Maintenant, nous avons deux semaines avant le Japon. Nous devons passer plus de temps au banc d’essai et donner plus de temps à Honda pour comprendre ces vibrations et leur origine."

"Nous avons probablement réglé le problème d’isolation de la batterie, même si aujourd’hui Lance a eu un problème – mais je ne sais pas exactement lequel. Mais nous devons donner plus de temps à Honda."